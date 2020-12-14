'Borçlar Silinsin'

Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme’nin yeni sayısı çıktı.

2001 kriziyle beraber AKP’nin enerji hizmetinin üretim, dağıtım ve satışını ayrı ayrı özelleştirdiği ülkemizde, son üç yılda elektriğe %70, doğalgaza ise %80 zam yapıldı. Üstelik son düzenlemeyle aboneler yalnız tükettikleri enerjinin karşılığını değil, enerji şirketlerinin ağırlama, seyahat ve dava masraflarını da ödüyor. Bu haftaki sayıda tüm bu başlıkları masaya yatıran Boyun Eğme, ısınma ve enerjiden yararlanmanın yurttaşların en temel hakkı olduğunu hatırlatarak, bu sektörün derhal devletleştirilmesi çağrısı yapıyor.

Özgür halkların müziği, yeniden

Bu haftanın röportajlarından biri, geçtiğimiz günlerde dinleyiciyle buluşan “Dîsa” albümü üzerine, yapımcı Özkan Öztaş ve direktör Yusuf Yalçın ile. Erivan Radyosu’ndan yükselen Kürt ezgilerini klasik müzik yorumuyla buluşturan albüm, Sovyet sosyalizminin Kürt kültürüne kazandırdıklarını “yeniden” gözler önüne seriyor.

Derginin bir diğer röportajı ise, Dayanışma Meclisi üyesi gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın geçtiğimiz hafta çıkan Metastaz 2: Cendere isimli kitapları üzerine. Boyun Eğme’ye verdikleri röportajda gazeteciler, “Adalet için partilerin ya da yasaların değişmesi yetmez, daha köklü bir değişim gerekir.” diyor.

Aliağa tekellerin çöplüğü olmayacak

Boyun Eğme bu hafta okurlarını gemi söküm işçilerinin yaşadığı bir mahalleye, İzmir’deki Aliağa Semt Evi’ne götürüyor. Bir yıllık varlığıyla petrokimya işçilerinin, fazla mesai yapan kadınların, ev emekçilerinin mücadele adresi olan semt evi, aynı zamanda atölyeleriyle gençlerin ve öğrencilerin de buluştuğu bir adres. Semt Evi gönüllüleri, mahallelerini sermayeye de, iktidarın küçük ortağına da teslim etmemeye kararlı.

Kadınlar susmayacak

Geçtiğimiz hafta boyunca sosyal medyanın gündeminden düşmeyen taciz ve cinsel saldırı eylemleri üzerine “Kadınların cesareti birbirlerine değdikçe artıyor, dayanışma ile büyüyor. Bu nedenle gelin, birbirimize daha çok değelim, gücümüzü arttırmak için örgütlenelim.” diyen Komünist Kadınların açıklaması da bu haftaki Boyun Eğme’de.

Faturalar el yakıyor...

Bu hafta Emek-Sermaye sayfalarında dağıtımdan perakendeye "köle değil işçiyiz" diyen enerji sektörü emekçileri var.

İşçinin Hukuk Köşesi'ndeyse bu hafta yaktığımızın en az üç katını ödediğimiz faturalar var. Habersiz kesinti yapılabilir mi? İtirazlar nereye, nasıl yapılacak? ve daha fazlası, köşede yanıtlanıyor.



Boyun Eğme dergisini mahallenizdeki semt evlerinden, TKP bürolarından, NHKM’lerden ve kitabevlerinden edinebilirsiniz