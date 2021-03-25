Borç dolayısıyla feshedildi: 107 bin ev elektrik, 51 bin ev doğalgazsız bırakıldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, “2020 yılı ilk 10 ayında aboneliği iptal edilen doğal gaz, elektrik abone sayısı kaçtır? Toplam ödenmeyen borç tutarı ne kadardır? Konut aboneleri ile kapanan ya da faaliyeti sınırlanan küçük işyerlerinin su, elektrik, doğal gaz hizmetlerinden ücretsiz yararlanması için bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu hizmetlerin ödenemeyen fatura nedeniyle kesilmemesi için bir çalışma var mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.

Gürer’in önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in verdiği bilgiye göre, 2020 yılının ilk 9 ayında, borçlarını ödeyemediği için 107 bin elektrik, 51 bin 500 de doğalgaz abonesinin, abonelikleri iptal edildi.

Bakan Dönmez, aynı süre içinde meskenlere ait 100 milyon TL tutarında elektrik ve 400 milyon TL tutarında doğalgaz olmak üzere toplam 500 milyon TL’lik ödenmemiş fatura bulunduğunu açıkladı.

TKP devletleştirme çağrısı yapmıştı

TKP, enerji ve tabii kaynakların üretim, iletim, dağıtım faaliyetleri, arama ve işletme faaliyetlerinin devletleştirilmesi çağrısı yapmış, "Konutlarda elektriğin, suyun ve doğalgazın ücretsiz olması, tek bir yurttaşın bile karanlıkta ve soğukta kalmaması için..." ifadesini kullanmıştı.

TKP'nin ilgili açıklaması: