Borat artık Trump'ın derdi, Kazakistan meydan okuyor: Very nice!

Kazakistan ulusal turizm acentesi Kazakhstan Travel Pazartesi günü yayınladığı videoda Sacha Baron Kohen'in tartışmalı filmi Borat'ın ünlü sloganını içeren yeni reklamların bir derlemesini sundu. Ülkenin turizm endüstrisinin "resmi yeni sloganı" olan cümle Borat'ın alaycı ifadesiydi: Very nice! Şimdi tanıtım videolarının ana sloganı bu. Hatta videoların alt başlığı da "Borat'ın cevabı" (Borat response).

Kazakistan 2021 turizm sezonu için yayınladığı reklam filminde Borat Sagdiyev'in bozuk İngilizcesindeki vurgu sırasıyla "Kazakistan. Çok Güzel!" (Kazahkstan. Very Nice!) sloganını sahiplendi.

Sacha Baron Cohen'in "Kazakistan'ın 4 numaralı gazetecisi" Borat Sagdiev karakterini 2006 yılında piyasaya sürdüğünde, film Kazakistan'da büyük tepki görmüştü. ABD'deki bağnazlık ve ırkçı önyargılarla uğraşmak için Cohen'in ürettiği hiciv karakteri Borat, Cohen'e has pervasız sivri mizahıyla Kazakistan'ı da hırpalıyordu. Kazakistan'ı kötü gösterdiği gerekçesiyle ülkede yasaklanmış ve Orta Asya'nın en büyük ülkesini uluslararası imajını düzeltmek için bir sürü halkla ilişkiler projesi geliştirmeye itmişti.

Covid-19 pandemisi, ABD Başkanlık Seçimleri ve sosyal medya dezenformasyonunun çıktıları üzerine yoğunlaşan Borat Müteakip Sinema Filmi: Bir Zamanlar Görkemli Kazakistan Ülkesine Fayda Sağlamak İçin Amerikan Rejimine Muazzam Rüşvet Verilmesi'nin çıkmasıyla birlikte Kazak hükümeti de komedyene karşı tavrını değiştirmiş gözüküyor.

Cohen: Gerçek Kazakistan güzel bir ülke, Borat'ınkinin tersine

Cohen, Kazakistan'ın kendi filmlerine yönelik tavrını tersine çevirdiğini ve Borat serisini benimsediğini öğrendiğinde, e-posta ile New York Times'a bir açıklama yaptı.

Sacha Baron Cohen, "Bu bir komedi ve filmdeki Kazakistan'ın gerçek ülke olan Kazakistan ile hiçbir ilgisi yok" diye yazdı ve ekledi:

“Kazakistan'ı seçtim çünkü Amerika'da neredeyse hiç kimsenin bilmediği bir yerdi, bu da vahşi, komik, sahte bir dünya yaratmamıza izin verdi. Gerçek Kazakistan, modern, gururlu bir topluma sahip güzel bir ülke - Borat'ın versiyonunun tan tersi."

Sacha Baron Cohen'in yeni filmi Borat Müteakip Sinema Filmi: Bir Zamanlar Görkemli Kazakistan Ülkesine Fayda Sağlamak İçin Amerikan Rejimine Muazzam Rüşvet Verilmesi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Gulliani'yi kötü durumlara düşüren tuzaklar içeriyor. Üstelik filmde 'Borat'ın kızı Tutar' Maria Bakalova (elbette onu oynayan bir oyuncu) Beyaz Saray'a herhangi bir güvenlik kontrolü veya koronavirüs testi yaptırmadan giriyor ve Donald Trump Jr. da dahil olarak farklı kişilerle görüşmeler yapıyor. Filmin bu bölümü Cohen'in bilinen "gerçek şaka" usülü içinde çekilmiş. Beyaz Saray'a bu giriş başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala ABD yönetiminin güvenlik zaaflarının da tartışılmasına neden oldu.

Filmin çıkmasının ardından basına açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump Cohen için "Alçak" tabirini kullanmıştı.