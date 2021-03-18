Bonapart ve Erdoğan arasındaki benzerlik: Sucuk ve çay

Tarih ve Gelecek programının son bölümünde 150. yılı dolayısıyla Paris Komünü ele alındı. Programın sucunucusu Volkan Algan'ın sorularını Oğuz Kavala yanıtladı.

Kavala dönemi anlatırken düzen siyasetinin emekçilere yaklaşımıyla ilgili bugünle de bağlantı kurulabilecek ilgi çekici bir anektoda yer verdi.

Paris Komünü'ne giden süreci değerlendiren Kavala, seçimle başa gelse de sonradan kendisini imparator ilan eden Louis Bonaparte'ın çok yüksek oy ile işbaşına geldiğini hatırlattı. Bonaparte'ın halkın desteğini almak için halka iaşe dağıttığına dikkat çeken Kavala şöyle konuştu: "Bu dağıtım için çok ciddi bir altyapı kuruldu. Komün öncesi son seçimlerde Bonaparte yanlılarının seçim sloganı 'Yaşasın Bonaparte, yaşasın sucuk'tu, çünkü halka dağıtıyordu."

Kavala'nın söyledikleri akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezilerinde halkın kafasına çay fırlatmasını hatırlatsa da konunun daha ciddi boyutu ülkede yaygınlaştırılan sadaka ve 'yardım' kültürü. AKP, devletin sorumluluklarını bireylere, cemaatlere ve bazı İslamcı kuruluşlara devrederek seçimlerde kendisi için kullanabileceği bir ağ yarattı.

Kavala, Paris Komünü öncesinde Fransa ekonomisinin ağır kriz altında olduğunu, emekçilerin için tablonun ağırlaştığını da ifade ederek bir süre önce imparatora büyük sevgi duyan halkın isyan noktasına nasıl geldiğini de anlattı.

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