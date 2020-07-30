Bomonti Bira Fabrikası'nda yıkım sürüyor: Saldırı cumhuriyet değerlerine

1891’de Bomonti kardeşler tarafından Feriköy'de Bakla Tarlası olarak bilinen arazide kurulan Bomonti Bira Fabrikası'nın yıkımı sürüyor.

Önce özelleştirilen ardından Diyanet'e devredilen fabrikaya yönelik saldırının arkasında ise cumhuriyet değerlerine yönelik saldırı bulunuyor.

Saldırı cumhuriyet değerlerine

1891 yılında kurulan Bomonti Bira Fabrikası, 1940 yılında Tekel İdaresi tarafından satın alınarak kamulaştırılmıştı. Bu hamlenin ardından ise kamu fabrikalarının sayıları hızla artmış, Paşabahçe Cam Fabrikası, Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, Paşabahçe Tekel İçki Fabrikası, Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası, Bakırköy Pamuklu Sanayi İşletmesi, Feshane, Cibali Tütün Fabrikası gibi fabrikalar kamu malı olarak üretimi sürdürmüştü.

2006 yılında ise Bomonti'nin kaderi diğer kamu fabrikaları ile ortaklaştı.

Fabrika kültür merkezine dönüştürüleceği iddiası ile IC Antbel'e devredildi.

Diyanet'e devredildi

Bomonti Bira Fabrikası ve ona ait binalar 1998 yılında İstanbul 1 no’lu Koruma Kurulu tarafından 'Korunması gereken kültür varlığı' statüsüne alınarak tescil edilmişti.

2019 yılında ise İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun aldığı kararla 1548 ada 9-10 parsel üzerinde bulunan Hazine Maliyesi'ne ait Bomonti Bira Fabrikası'nın içinde bulunan “Eski Malt Binası”, “Eski Silo”, “Eski Arpa Temizleme Binası” ve “Eski Kazan Dairesi” taşınmazlarının Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edildi.

Aynı kurul içinde “mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark” bulunan projeyi de uygun bularak, söz konusu taşınmazların söküm ve yıkımına da izin verdi.

Yıkımdan bir hafta önce yangın

Diyanet'e devredilen Bomonti'nin yıkımı başlamadan sadece 6 gün önce fabrikanın 'atıl' binasında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, daha önce tarihi binalarda çıkan yangınların ardından gelen restorasyon adı altındaki tahribat çalışmalarını akıllara getirdi.

Davalar sonuçlanmadan yıkım başladı

19 Temmuz'da yıkılarak yerine mescit, yurt ve otopark yapılacak fabrikanın yıkımına süren davalara rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ruhsatıyla başlandı.

Tarikatlara peşkeş çekilecek

Diyanet'in, Diyanet Vakfı aracılığıyla yandaş bir dernek üzerinden projeyi hayata geçirmeye çalıştığı söyleniyor. Söz konusu derneğin bir tarikat kuruluşu olduğu yönünde de iddialar mevcut.

İddialara göre proje sonuçlandığında Diyanet, üzerine aldığı bir kamu malını, anlaştığı bir tarikat derneği için öğrenci yurdu açtırmış, kaynak aktarmış, düzenli gelir imkanı yaratmış ve faaliyetlerine destek vermiş olacak.