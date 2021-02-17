Bomba yapma dersi sırasında 30 Taliban militanı öldü

Afganistan’ın Belh bölgesinde bir camide yürütülen bomba yapımı dersi sırasında bombanın inflak etmesi sonucu otuz Taliban militanı öldü.

Khaama Press Haber Ajansı, Afgan askeri yetkililere atıfta bulunarak, ölenlerin altısının “uzman mayın yapımcıları” olduğunu bildirdi.

Cami, grubun bomba ve el yapımı patlayıcı yapma konusunda eğitim almak için toplandığı bir köyde bulunuyor.

Afgan Ordusu'nun 209. Şahin Kolordusu'ndan bir temsilci Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ölenlerin sadece 24'ünün cesedinin tespit edildiğini söyledi.

Ava Press'in bildirdiğine göre, geçen yıl Nisan ayında dört Taliban militanı Gazni vilayetinde bomba yaparken öldürüldü.

Mart ayındaysa Zabul kentindeki bir evde bomba patladı ve bina yıkıldı ve ev sahibi dahil üç militan öldü.

Ağustos ayında, Balkh'ta patlayıcı yaparken benzer şekilde dört Taliban militanı daha öldü.

Patlama ayrıca grubun bir camide kurdukları büyük bir patlayıcı deposunu da yok etti.