Bolu'da iş cinayeti: Üzerine palet düşen mühendis yaşamını yitirdi

Bolu’da Mudurnu Yolu üzerinde faaliyet gösteren Erpiliç Hindi entegre tesislerinde fabrikanın ileri işleme "döner" ünitesinde çalışan Sevcan Demirel'in üzerine, iddiaya göre palet düştü.
Bolu'nun Sesi sitesinde yer alan habere göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 23 yaşındaki Demirel doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaynaşlı’nın Saz Köyü’nde yaşayan baba Demirel ise cenazeyi almak için geldiği Bolu’da kalp krizi geçirdi. Baba Demirel, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Sevcan Demirel köyünde toprağa verildi.