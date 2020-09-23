Bolu Valisi: Karantinaya uymayıp virüs bulaştıranlar tazminat davasıyla karşılaşabilir

Bolu Valisi Ahmet Ümit karantina tedbirlerine uymayan kişilerin başkasına koronavirüs bulaştırmaları durumunda tazminat davalarıyla karşılaşmalarının mümkün olduğunu söyledi.

Vali Ümit bugün Bolu'da düzenlenen koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimler sırasında yaptığı açıklamada "İzolasyona tabi bir şahıs eğer karantina tedbirine uymaksızın olmaması gereken yerlerde olursa ve birileri ondan olumsuz etkilenir, virüs kaparsa o şahısla ilgili olarak tazminat davası açılması mümkün. Hukuki olarak hak aranması mümkün. Olayın o tarafı da göz ardı edilmemesi lazım" dedi.

Ümit, il genelinde bugüne kadar 2 bin 500 kişiye 2,2 milyon lira maske cezası kestiklerini açıkladı.