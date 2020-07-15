Bolu Valiliği'nden maske cezası iptaline itiraz

Bolu Valiliği, maske cezasını iptal eden mahkeme kararına itiraz edecek.

AA'da yer alan habere göre, Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte maskesiz dolaştığı için ceza kesilen bir kadına verilen para cezasının, mahkeme tarafından iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, "Konuyla ilgili olarak biz gerekli hazırlıkları yaptık. İtiraz ediyoruz. Bozulacağına inanıyoruz" dedi.

Ümit, şöyle konuştu:

"O verilmiş olan karar tamamen hukuka aykırıdır. Çünkü dayandığı madde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 72'nci maddesine dayandırılıyor. Bu maddenin 7 tane bendi var. O karar 1'inci bende dayandırılmış. Bir de 7'nci bendi var. Yani bu yaştan sonra 7'nci bendi de mi öğreneceğiz demeye hakkımız yok. 1'inci bendi de 7'nci bendi hepsini göz önünde bulundurmak zorundayız. Ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu başta olmak üzere, Anayasamız başta olmak üzere muhtelif kanunlarda kamu düzeni, kamu sağlığı, kamu güvenliği diye birtakım kavramlar konulmuş. Bunun için yetkili mercilere karar alma yetkisi verilmiş. Bu çerçevede Valiliğimiz tarafından bu tür kararlar alınmıştır. Hatta bu kadar teferruata falan gerek yok. İl İdaresi Kanunu'nun bir tane maddesi 'Sağlık, ekonomik, sosyal, güvenlik ve benzeri yöntemlerde her türlü yöntemi alır Vali' diyor. Bu yetmez mi ? Bunların içerisinde maske kuralı koyma olamaz mı? Bahsetmiş olduğum 72'nci maddenin 1'inci bendinde bir kişinin hastalığa yakalanmasından bahsediyor. Peki sadece 1 kişi mi yakalandı Hayır. Kaç kişinin yakalanacağı konusunda bir garantimiz var mı Yok. O zaman 7'nci bendi devreye giriyor. Mahalden bahsediyor. Yani bulaşıcı hastalık çıkan bir mahalde gerekli tedbirler alınır diyor."

'Bozulacağına inanıyoruz'

Mahkeme kararına itiraz için hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Vali Ümit, "Konuyla ilgili olarak biz gerekli hazırlıkları yaptık. İtiraz ediyoruz. Bozulacağına inanıyoruz. Netice itibariyle mahkemelere saygımız sonsuz. Türkiye Cumhuriyeti yasama, yürütme ve yargı erklerinden oluşan devletin 3 temel erkiyle yürütülen bir devlet. Dolayısıyla yargının kararları hepimizi bağlar. Onlar da herkes gibi yanlış karar verebilir. Ben inanıyorum ki o karar tamamen yanlıştır. Neticede düzelecektir" diye konuştu.

Mahkeme kararında yer alan 'Devletin günde 3 maske dağıtma zorunluluğu olduğu' ifadelerine de değinen Vali Ümit, devletin böyle bir zorunluluğu olmadığını savundu.