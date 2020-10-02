Bolu Belediyesi İmar Müdürü çocuk pornosundan tutuklandı

Bolu Belediyesi'nde 6 yıldır İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Özen, Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı.
DHA’nın haberine göre, Özen’in bilgisayarında çok sayıda cinsel içerikli çocuk videosu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
Eski AKP’li Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde göreve getirilen ve mevcut Belediye Başkanı Tanju Özcan döneminde de aynı görevini sürdüren Mehmet Özen, bugün adliyede hâkim karşısına çıkarıldı.
Özen tutuklanarak cezaevine gönderildi.