Bolsonaro'nun oğlu orak çekiç sembolünün yasaklanmasını öngören tasarı sundu

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu olan meclis üyesi Eduardo Bolsonaro, mecliste üzerinde orak çekiç veya beş uçlu yıldız simgesi olan eşyaların üretilmesi, satılması ve dağıtılmasının yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı sundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, söz konusu sembolleri Nazilerin gamalı haçıyla bir tutan Eduardo Bolsonaro, yasayı ihlal edenlerin 9 ila 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını önerdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eduardo Bolsonaro, söz konusu tasarıyı hazırlarken Maiden sonrası Ukrayna hükümetinin 2015 yılında yürürlüğe koyduğu, "özgürlük adına komünizm ve nazizm sembollerini yasaklayan" yasadan ilham aldığını söyledi.

Eduardo Bolsonaro, hazırladığı yasa tasarısının "komünizm ve nazizmin neden olduğu soykırımları engellemeyi amaçladığını" iddia etti.

Yasa tasarısı, aynı zamanda "komünizm ve nazizmle alakalı kişilerin, olayların ya da fikirlerin adını taşıyan" sokakların, meydanların, kamu binalarının ve kamu kurumlarının isimlerinin değiştirilmesini öngörüyor.

'Holodomor' diye paylaştığı görseli takipçileri düzeltti

Eduardo Bolsonaro, "Projeyi meşrulaştırma sürecinde şu talihsiz olaylardan örnek veriyorum: Sovyet komünistlerinin neden olduğu Ukrayna'daki Holodomor ve Alman Nazilerin gerçekleştirdiği Holokost" dedi ve örneklere ilişkin görseller paylaştı. Bolsonaro'nun hesabını takip edenlerse, kendisinin Holodomor olarak paylaştığı görselin 1943 yılında İngiliz sömürgeciliği döneminde yaşanan Hindistan'daki Bengal kıtlığına ait olduğunu hatırlattı.