Bolsonaro'da Covid-19 semptomları görüldü

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 semptomları gösterdiği belirtildi.

CNN Brezilya, Bolsonaro'nun test sonuçlarının yarın açıklanacağını bildirdi.

Televizyon kanalının aktardığına göre, 65 yaşındaki Bolsonaro'nun ateşi 38 dereceye çıktı ve kan oksijen düzeyi yüzde 96'yı gördü. Bolsonaro'nun koronavirüs semptomları nedeniyle bu haftaki programı ertelenirken, kendisinin hidrosiklorokin ilacı kullandığı aktarıldı.

Globo'da yer alan habere göre, başkanlık sarayı bahçesinde destekçilerine seslenen Bolsonaro, akciğer testinin ardından hastaneden ayrıldığını ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Bolsonaro, Mart ayında kendisine koronavirüs bulaştığına ilişkin iddiaları reddetmiş ve "yalan haberlere inanmayın" diye konuşmuştui