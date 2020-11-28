Bolsonaro ABD seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump'a olan desteğiyle bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ikinci tur yerel seçimlerin düzenlendiği Brezilya'da oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, ABD'de Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimleri için, "Orada birçok usulsüzlük yapıldığını söyleyen kaynaklarım var. Kimse bunu konuşmuyor. Bu usulsüzlükler, adaylardan herhangi birinin zaferini belirlemek için yeterli mi? Bilmiyorum" dedi.

Bolsonaro, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Biden'ın zaferini tanıyıp tanımayacağına ilişkin kendisine sorulan soruya, "Biraz daha bekleyeceğim" şeklinde cevap verdi.