Bolivya’nın yeni devlet başkanı seçilen Arce’ye saldırı

Bolivya’da Perşembe akşam saatlerinde Sosyalizme Doğru Hareket Partisi’nin (MAS) La Paz kentindeki merkezine dinamitle saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında, ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Luis Arce’nin binada toplantı halinde olduğu belirtildi.

teleSUR’un haberine göre saldırıda yaralanan olmadı.

MAS Sözcüsü Sebastian Michel, saldırı sonrası Jeanine Añez liderliğindeki cunta yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadığına dikkat çekerek “İçişleri Bakanı Arturo Murillo’dan konuya ilişkin bir açıklama yapıldığını duymuş değiliz. Kendimizi tamamen korunmasız hissediyoruz. Kimse bize otoritemizin gerektirdiği korumayı sağlamıyor” dedi.

Saldırı Arce’nin kazandığı seçimlerin sonucunu tanımayan sağcı cunta yanlılarının protestolara başlamasının ardından geldi.

Bolivya’da geçen yıl ABD destekli darbeyle istifaya zorlanıp ülkeyi terk eden eski devlet başkanı Evo Morales’in Pazar günü Arce’nin göreve başlamasının ardından ülkeye dönmesi bekleniyor.

Morales: Provokasyona gelmeyeceğiz

Morales saldırıyı Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kınayarak “La Paz’da Genel Merkeze yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Küçük gruplar toplumda endişe yaratmak için şiddet ortamı yaratmayı hedefliyor. Ancak başarılı olamayacaklar. Provokasyona gelmeyeceğiz. Devrimimiz barışçıl ve demokratiktir” dedi.

Küba: Bolivya halkının zaferini baltalayamayacaklar

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de saldırıyı şu sözlerle kınadı:

“Bolivya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Arce'ye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İstikrarsızlaştırma girişimleri, MAS'ı yeniden seçen Bolivya halkının tarihi zaferini baltalamayı başaramayacak.”