Bolivyalı sağlık emekçileri açlık grevinde

Bolivya’daki Palos Blancos Sağlık Merkezi’ndeki sağlık çalışanları maaşların düşüklüğü ile biyogüvenlik ve Covid-19 ilaçlarının yetersizliği nedeniyle açlık grevine başladı.

Sağlık merkezinde çalışan doktor Aramayo, ‘‘Ücretlerimizi alamadığımız halde aylardır hizmet vermeye devam ettik. Ama artık malzeme ve ilaç eksikliği nedeniyle Covid-19 hastalarını tedavi edemiyoruz’’ diye konuştu. Aramayo, Palos Blanco halkını açık grevine katılmaya çağırdı.

Covid-19 pandemisi karşısında gerekli önlemleri almadığı halde, salgını seçimleri ertelemek için bahane olarak kullanmakla eleştirilen Bolivya yönetiminin şikâyetlerine yanıt vermediğini belirten sağlık çalışanları, kendilerini terk edilmiş ve korumasız hissettiklerini söylediler.

Merkezde çalışan uzmanlardan biri aylardır koruyucu malzeme talebinde bulunduklarını, ancak hâlâ bir yanıt alamadıklarını belirterek, halk arasındaki pozitif vakaları tespit etmek için ihtiyaç duydukları biyogüvenlik malzemelerinden yoksun olduklarını dile getirdi.

Palos Blancos’taki açlık grevi, darbeci Jeanine Añez yönetiminin seçimleri erteleme kararına karşı gerçekleştirilen yaygın halk eylemlerinin bir parçasını oluşturuyor. Geçtiğimiz Salı günü El Altao, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca ve Pando eyaletlerinde göstericiler seçimlerin gerçekleştirilmesi talebiyle sokaklara dökülmüş ve ana yolları trafiğe kapatmıştı.