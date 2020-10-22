Bolivyalı patronlar seçimi kaybedince “Oyları saymayın” dedi!

Latin Amerika’nın And Dağları ülkesi Bolivya’da halk darbecileri sandığa gömmüş olmasına rağmen patronlar seçim sonuçlarını kabul etmemek için yeni yöntemler bulma çabasında.

Geçen yıl yapılan seçimlerde solcu ve yerli kökenli lider Evo Morales ilk turda başkanlığı kazanmış, bunun üzerine ABD destekli bir darbeyle alaşağı edilmişti. Daha sonra kurulan darbe hükümeti, bu haftasonu ülkeyi yeniden seçime götürmüştü. Sandıkta Morales’in partisinin adayı Luis Arce, açık ara farkla yeni devlet başkanı seçildi.

Bolivya’nın güneyindeki zengin eyalet Santa Cruz merkezli patronların kurduğu Santa Cruz Komitesi, 21 Ekim günü yazılı bir açıklama yaparak, “Yüksek Seçim Mahkemesi, derhal oyların resmi sayımını durdurmalıdır” dedi.

Maden yataklarıyla dolu olan Santa Cruz, ülkenin geleneksel olarak zengin patronlarının çıktığı eyalet. 2000’li yıllarda Morales iktidara geldikten sonra maden yatakları kamulaştırıldığından beri Santa Cruzlu patronlar, ABD’yle işbirliği içerisinde defalarca darbe girişiminde bulundu, ülkeyi iç savaşa sürüklemeye çalıştı.

Dünkü açıklamada, iç savaş tehdidi bir kez daha dile getirildi. Komite, “Sokaklara dönmemiz gerekirse bugün tehdit altında olan Polis ve Silahlı Kuvvetler gibi kurumlarımızı korumak için tereddüt etmeyiz” dedi.

Bolivya’daki başkanlık seçim sistemine göre ilk turda en yüksek oy alan aday, ikinci adaya yüzde 10’dan fazla fark atarsa doğrudan başkan seçiliyor. Fark yüzde 10’un altında kalırsa ikinci tura gidiliyor.

Geçen yılki seçimlerde Morales kendisine en yakın sağcı adaya yüzde 10’un biraz üzerinde bir fark atınca ABD medyası ve Bolivyalı sağcılar “seçimlerde hile var” iddiasında bulunmuş, ardından darbe yaşanmıştı.

Şu ana kadar oyların yüzde 91,6'sı sayılmış durumda. Luis Arce, ilk belirlemelere göre oyların yüzde 54,5’ini aldı ve en yakın rakibine yüzde 20’nin üzerinde fark attı.