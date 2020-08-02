Bolivyalı işçiler genel seçimlerin ertelenmesine genel grevle yanıt verecek

Bolivyalı İşçiler Sendikası (COB) ve Cochabamba kentindeki geleneksel koka yetiştiren çiftçiler, Çokuluslu Seçim Organı (TSE) Yönetim Kurulu'yla yapılan toplantının ardından 3 Ağustos'ta süresiz genel greve gitme kararını onayladı.

Telesur'da yer alan habere göre, COB Genel Sekreteri Juan Carlos Huarachi, diyalog kanallarının henüz kapanmamasına karşın protesto kararının verildiğini ve bu kararın El Alto kentinde düzenlenen kent konseyi toplantısının ardından alındığını açıkladı.

Mücadelenin devam ettiğini belirten Huarachi, "Son olarak kent merkezinde yaptığımız hareket etme çağrısına devam edeceğiz" diye konuştu.

Koka yetiştiren çiftçilerinin oluşturduğu Chapare Federasyonu'nun lideri Leonardo Loza, koka üreticilerinin toplumsal örgütlerinin ve Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin El Alto kentinde aldıkları karara uyacaklarını açıkladı.

Loza, aynı zamanda TSE üyeleriyle yapılan müzakerelerin gidişatına dikkat çekti. Loza, Bolivyalı İşçiler Sendikası'nın kararlı hareket ettiğini ve bu mücadelelerinin tüm ülkede büyüyeceğini vurguladı.

COB, 28 Temmuz'da El Alto kentinde büyük bir protesto gerçekleştirmişti. Yeni kararla birlikte, sendika öncülüğünde 3 Ağustos'ta, ABD destekli darbe sonucu yönetime geçen Jeanine Añez hükümetinin 6 Eylül'de yapılacak genel seçimleri 18 Ekim'e dek erteleme kararını protesto amacıyla süresiz genel grev başlatılacak.

MAS'la ilişkili toplumsal örgütler, TSE'ye seçimi erteleme kararından dönmek için 72 saatlik süre verdi.