Bolivya’daki darbede OAS’ın rolüne soruşturma

Bolivya’da Evo Morales’in devlet başkanlığından istifasıyla sonuçlanan Kasım 2019 seçimleri sonrası yaşanan kriz ve darbede Amerikan Devletleri Örgütü’nün (OAS) rolü hakında soruşturma başlatılıyor.

Güney Amerika Parlamentosu (Parlasur) başkanı Oscar Laborde dün yaptığı açıklamada, Kasım 2019’da Bolivya’da çıkan seçim sonrası krizdeki rolü nedeniyle OAS Genel Sekreteri Luis Almagro hakkında soruşturma açılacağını duyurdu.

Laborde OAS’ın Kasım 2019 seçimlerinde Bolivya’daki gözlem heyetinin seçim hilesi iddialarının dayanaksız olduğunun ortaya çıktığını belirterek OAS heyetinin ülkedeki faaliyetlerini küstahça olarak niteledi. OAS’ın seçim yolsuzluğu iddiasını kanıtlayacak hiçbir veri sunamadığını hatırlatan Laborde, aradan bir yıl geçtikten sonra yapılan seçimlerde Morales’in partisi MAS’ın yeniden iktidara gelmesinin geçen yılki seçimlerde bir yolsuzluk olmadığının da göstergesi olduğunu ifade etti.

ABD destekli OAS’ın Bolivya’da seçim yolsuzluğu iddialarının ardından yapılan darbe sonucu Morales istifa ederek sürgüne gitmişti. Bir yıllık cunta döneminin ardından Ekim 2020’de yapılan seçimlerde Bolivya halkı MAS’ın adayı Luis Arce’yi devlet başkanı olarak seçmiş ve Morales de Arce’nin göreve başlamasının ardından Kasım ayında ülkeye geri dönmüştü.