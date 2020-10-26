Bolivya'da vekillerin yarısından fazlası kadın oldu

Bolivya'da 18 Ekim'de gerçekleşen ve Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin kazandığı genel seçimlerin ardından hem Temsilciler Meclisi hem Senato'da kadın üye sayısında artış oldu.

MAS'ın Senato'da kazandığı 21 koltuktan 10'u kadın üyelere ait.

Yurttaşlar Birliği'nin elde ettiği 11 koltuktan 7'si, İttifaka İnanıyoruz'un 4 koltuğundan 2'si kadınların oldu.

Temsilciler Meclisi'ndeyse Nispi Temsil Sistemi'nde koltukların yüzde 48,33'üne erkek üyeler, yüzde 51,6'sınaysa kadın üyeler sahip oldu. Dar Bölge Sistemi'ndeyse kadınlar, koltukların yüzde 57,14'üne sahip olarak çoğunluğu oluşturdu.

Ülkede yerlilerin temsilinin çoğunluğunu da yüzde 57,14 oranla kadınlar oluşturdu. Ülkede devlet üstü temsilcilerinin yüzde 55,56'sı da kadın üyelerden oluşacak.

Bolivya, Parlamentolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Kadınları tarafından hazırlanan 2020 Siyasette Kadınlar Haritası'nda mecliste kadın temsilci sayısında Ruanda ve Küba'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.