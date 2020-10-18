Bolivya'da tutuklanan Arjantinli milletvekili serbest bırakıldı

Bolivya'daki devlet başkanlığı seçimlerini gözlemlemek için orada bulunan Arjantin heyetinin bir parçası olan milletvekili Federico Fagioli, El Alto'daki havalimanında vardığında gözaltına alındıktan sonra yasadışı bir şekilde darbe hükümeti tarafından tutuklanmıştı. Fagioli, serbest bırakıldı.

Fagioli, Bolivya polisi tarafından kötü muameleye maruz bırakıldı. Fagioli La Paz'daki Arjantin büyükelçiliğinde güvende olduğunu açıkladı.

Fagioli'nin tutuklanması ve Bolivya'nın seçimlerini izlemeye davet edilen heyetin maruz kaldığı kötü muamele Bolivyalı yurtseverler ve Arjantin makamları tarafından kınandı.

Arjantin Başkanı Alberto Fernandez, "Arjantinli milletvekilleri, Pazar günkü seçimlerin gözlemcisi olarak görevlerini yerine getirmek için La Paz'a vardıklarında kötü muameleye maruz kaldılar. Delegasyonumuzun bütünlüğünü korumak de darbeden doğan rejimin lideri Jeanine Añez'in doğrudan sorumluluğundadır," dedi.

El gobierno argentino exige que el gobierno de facto de @JeanineAnez se haga responsable por la detención ilegal del diputado @Fede_FagioliOK que viajó al Estado Plurinacional de Bolivia en carácter de veedor de las próximas elecciones. pic.twitter.com/pymsSa83R7 — Cancillería Argentina (@CancilleriaARG) October 17, 2020

"Arjantin hükümeti, yaklaşan seçimleri gözlemlemek için Bolivya'ya giden milletvekili Federico Fagioli'nin yasadışı tutuklanmasının sorumluluğunu Jeanine Añez'in darbeyle doğan rejiminin sorumluluğunu üstlenmesini talep ediyor."

Cuma gecesi Añez rejimi, Fagioli'yi havalimanında tuttu, ancak o ve diğer milletvekilleri Cochabamba'da gerekli tüm yasal süreçleri tamamlamıştı.

Bolivya Göç Polisi, Herkesin Cephesi temsilcisi Federico Fagioli'yi "insanlığa karşı suç" işlemekle suçlayarak tutukladı.

Milletvekilleri Leonardo Grosso, Guillermo Snopek, Paula Penacca ve Federico Fagioli, Bolivya seçimlerine Arjantin'i temsil eden gözlemciler olarak davet edildi.