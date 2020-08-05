Bolivya'da seçimlerin ertelenmesine karşı protestolar büyüyor

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından yönetime gelen hükümetin genel seçimi erteleme kararı, Bolivyalı İşçiler Sendikası (COB), Birleşik Cephe ve Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisine bağlı gruplar tarafından protesto ediliyor.

Telesur'da yer alan habere göre, Bolivya Ulaşım Müdürlüğü, protestolar sırasında 30'dan fazla yolun göstericiler tarafından kapatıldığını açıkladı. Bu, Jeanine Áñez yönetiminin genel seçimleri üçüncü erteleyişi oldu.

Ülkede sendikalar, örgütler ve MAS destekçileri, seçimlerin ertelenmesinin ardından halkı ülke çapında süresiz protestoya çağırmıştı. Dünden bu yana Cuatro Cañadas, San Julián, San Pablo, Santa Ana bridge, San Ignacio ve Santa Rosa de la Roca kentlerinde protestolar görüldü.

Öte yandan darbe hükümeti, göstericilerin "Covid-19 döneminde sorumsuz davrandığını" savunarak, protestoların meşruiyetini reddettiğini açıkladı. Protestoya katılan örgüt liderleriyse, Áñez hükümetinin iktidarını uzatmak için Covid-19'u kalkan olarak kullandığını vurguladı.

Jeanine Añez hükümeti, 6 Eylül'de yapılacak genel seçimleri 18 Ekim'e dek erteleme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi Kurulu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, genel seçimlerin 18 Ekim 2020'de yapılacağını yinelemişti.

MAS partisi, buna karşılık, seçim tarihi değişikliğini anayasaya göre yalnızca Çokuluslu Yasama Meclisi'nin onaylayabileceğini vurgulamıştı.