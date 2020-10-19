Bolivya'da seçimleri Morales'in adayı kazandı

Bolivya'da dün yapılan başkanlık seçimleri sonuçlandı.

Bolivyalı yetkililer, oyların yüzde 52,4'ünü alan Sosyalizme Doğru Hareket Partisi'nin (MAS) adayı Luis Arce'nin seçimi lider olarak tamamladığını açıkladı. Resmi sonuçlara göre, Yurttaşlar Birliği (CC) adayı Carlos Mesa oyların yüzde 31,5'ini alırken, "İttifaka İnanıyoruz" adayı Luis Fernando Camacho oyların yüzde 14,1'ine sahip oldu.

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Arce, destekleri ve seçim sürecine barışçıl bir şekilde dahil oldukları için Bolivya halkına teşekkür etti.

Arce, "Demokrasi ve umudu yeniden kazandık. Toplumsal örgütlerle birlikte çalışma bağlılığımızı yineliyoruz. Bir ulusal birlik hükümeti kuracağız" dedi.

MAS Sözcüsü Sebastian Mitchell, sonuçların ilan edilmesinden önce yaptığı açıklamada, seçimlere ilişkin verilerin ortada olmadığını, anaakım medya ve seçim anketi yapan şirketlerin, Arce'nin oyların yüzde 45'inden fazlasını aldığını bildiğini söylemişti.

Mitchell, "Seçim gözlemciler, sonuçların ortada olmamasının yetersizlikten mi, yoksa hükümetin 2-3 gün daha kazanmaya çalışarak şiddet veya askeri müdahale stratejisine başvurmasından mı kaynaklandığını anlamıyor" dedi.

Mitchell, "Halka provokasyonlardan kaçınma çağrısı yapıyoruz. Hadi bir yıldır yaşadığımız bu kabusu bitirelim" diye konuştu.

Morales: Darbe yönetimi sonuçlara saygı duymalı

Sonuçların açıklanmasından önce konuşan eski devlet başkanı Evo Morales de, milyonlarca Bolivyalı'nın oylarını barışçıl bir şekilde verdiğine dikkat çekerek, darbe yönetiminden sonuçlara saygı duymasını talep etti.

Morales, "Dün yetkililerin oy sayım şirketlerinin sandık sonuçlarını sunmasını yasaklamasını kınamıştık. Bu şüpheli bir karardı. Tüm veriler, MAS'ın seçimleri kazandığını ve mecliste çoğunluğu sağladığını gösteriyor" dedi.

ABD destekli darbe

Bolivya’da bir önceki başkanlık seçimlerini kazanan Evo Morales’e karşı başlatılan ABD destekli sağcı muhalefetin saldırıları darbeyle sonuçlanmıştı.

Seçim sonuçlarını tanımayan sağ muhalefetin şiddetin dozunu artırmasıyla iç savaşın eşiğine getirilen ülkede Morales, yurttaşlarının daha fazla zarar görmemesi için görevi bıraktığını açıklamıştı. Kendisi hakkında tutuklama kararı çıkarılan Morales, ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Morales'in istifa etmesinin ardından, İkinci Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Añez, kendisini devlet başkanı ilan etmişti.

Seçimler sürekli ertelendi

Bolivya'da 6 Eylül tarihinde yapılması planlanan başkanlık seçimleri, darbe yönetimi tarafından pandemi bahanesiyle sürekli ertelenmişti.

Erteleme kararlarını kabul etmeyen Bolivya halkı, ülke çapında büyük protestolar gerçekleştirmişti. Halkın baskısı sonucunda Yüksek Mahkeme, seçim tarihinin en çok 18 Ekim'de olması kararı vermişti.