Bolivya'da seçimi erteleme kararına karşı tepkiler büyüyor

Bolivya’nın eski Cumhurbaşkanı Evo Morales Ayma Perşembe günü sağcı örgütlerin çeşitli devlet organlarında iktidarı ele geçirmek için toplandıklarını ve Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisini ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Morales, "Darbenin sağ kanadı, kendisini genişletmeyi, MAS-IPSP'yi yasaklama ve devlete saldırmayı amaçlıyor. Şimdi, belediye yönetimlerine, aralarında Pando'nun da bulunduğu yerlerde darbeler planlıyorlar." dedi.

23 Temmuz'da Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi, Covid-19'u bahane göstererek genel seçimleri erteledi.

MAS destekçileri söz konusu ertelemeyi kendi kendisini cumhurbaşkanı ilan eden Jeanine Añez'in görev süresini uzatmanın bir yolu olduğunu belirterek kınadılar. Ülkede darbe hükümeti Covid-19'a karşı etkin bir mücadele yürütmekten yoksunken MAS üyelerine karşı siyasi kovuşturmayı büyük bir hızla sürdürüyor.

Bolivya'nın işçileri ve çiftçilerini temsil eden işçi sendikası federasyonu COB, darbe rejiminin tekrar tekrar serbest seçimleri askıya almasını kınamak üzere La Paz'da demokrasi için kitlesel bir yürüyüş düzenledi ve daha fazla kitlesel eylemlerin düzenleneceğini duyurdu.

Morale konuya dair “Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) ve fiili hükümet Yasama Meclisi'nin değerini azaltmaya çalışıyorlar. Seçimleri erteleme kararı, halkın oylarından doğan bir devlet organı olan Meclisi kapatmayı amaçlıyor. Darbeye hayır” dedi.

TSE başkanı Salvador Romero, 18 Ekim'de seçimlerin yapılacağını ve ikinci seçimin 29 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Darbecilerden cuntaya tepki: Neden tamamen seçimleri kaldırmıyorsunuz

Öte yandan Bolivya darbe lideri Fernando Camacho cuntanın yeni seçim tarihini reddetti ve süresiz olarak kaldırılmasını istedi. Darbenin diğer yürütücülerinden Carlos Mesa ve Jeanine Añez, yeni seçim tarihini tek destekleyen cumhurbaşkanı adayları.

Añez cuntası seçimleri daha öncesinde de ertelemeye çalışmış ancak işçilerin muhtıra vermesinin ardından kararını geri almak zorunda kalmıştı. Añez'in bu adımı Camacho tarafından "korkaklık" olarak nitelendirilmişti.

MAS'ın seçimleri kazanmasına garanti gözüyle bakılıyor

Bolivya'da seçimlere yönelik darbe destekçisi kurumların da yaptıkları anketler de dahil olmak üzere tüm seçim anketlerinde MAS'ın Cumhurbaşkanı adayı Luis Arce seçimleri ilk turda kazanıyor. Verili tabloda darbenin tüm yürütücülerinin ortak aday çıkarması durumunda bile MAS'ın seçim zaferi garantilenmiş durumda.