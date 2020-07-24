Bolivya'da seçim tarihi ikinci kez ertelendi

Bolivya’da Ekim 2019’da düzenlenen, eski Devlet Başkanı Evo Morales’in kazandığı ancak şiddet olayları ve hile iddialarıyla iptal edilen genel seçim tarihi ikinci kez ertelendi.

Bolivya basınında çıkan habere göre, Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Salvador Romero, düzenlediği basın toplantısında, önce 3 Mayıs olarak duyurulan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 Eylül’e ertelenen seçimlerin, aynı sebepten 18 Ekim’e ertelendiğini açıkladı.

Seçimlerin salgının azaldığı bir dönemde düzenlenmesinin önerildiğini belirten Romero, seçimin ikinci tura kalması durumunda ise ikinci turun 29 Kasım’da yapılacağını vurguladı.

Romero, seçim tarihinin ertelenmesine ilişkin, “Seçimin kesin tarihi, eyaletlerdeki seçim mahkemeleri tarafından gerekli lojistik desteğin sağlanmasının yanı sıra üst düzey sağlık önlemlerinin alınmasını, yurt dışından oy kullanma işlemlerinin ve yabancı gözlem temsilcilerinin ülkeye gelişinin kolaylaştırılmasını gerektiriyor” diye konuştu.

Öte yandan, eski Devlet Başkanı Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Fiili hükümet, sosyal yöneticilere ve Sosyalizm Hareketi Partisi adaylarına baskı uygulamaya devam etmek için zaman kazanmaya çalışıyor. Bu yüzden seçimlerin 6 Eylül’de yapılmasını istemiyor” dedi.