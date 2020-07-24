Bolivya’da polis beş günde sokaklardan 420 ceset topladı

Salı günü Bolivya Polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada son beş gün içinde sokaklardan, evlerden ve araçlardan 420 ceset toplandığı ve ağırlıklı olarak La Paz ve Santa Cruz şehirlerinde bulunan her beş cesetten dördünün, muhtemelen Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiş kişilere ait olabileceği belirtildi.

Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Andres Flores ise sağlık yetkililerinin Nisan ayından 19 Temmuz’a kadar ülke çapında 3 bin 16 ceset topladıklarını kaydetti.

Ancak Jeanine Añez’in başında olduğu darbeci hükümet bugünde dek Covid-19 kaynaklı sadece 2 bin 273 ölüm bildirmiş durumda. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa laboratuvarlardaki yığılmanın önüne geçebilmek için daha fazla teste ve ekipmana ihtiyaç olduğu belirtildi.

Añez yönetimi birkaç hafta önce, giderek artan Covid-19 vaka sayısıyla başa çıkabilmek için sağlık yetkililerine hastane, klinik ve mezarlıkları doğrudan yönetme talimatı vermişti. Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisi ve eski Devlet Başkanı Eco Morales’se yeni inşa edilen hastanelerin darbeci yönetim tarafından kullanılamaz hale getirildiğini ileri sürmüştü.

Covid-19 vakalarının hızla arttığı Bolivya’da, Nisan ayında Ekvador’da tanıklık edildiği gibi, yaşamını yitirenlerin cesetlerinin gömülemediği ve kamusal alanlarda istiflendiği iddia ediliyor.