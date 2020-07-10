Bolivya’da kendisini devlet başkanı ilan eden Añez koronavirüse yakalandı

Bolivya’daki cunta hükümeti adına kendisini başkan ilan eden Jeanine Añez koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Añez, 14 gün boyunca karantinada kalacağını ve ardından tekrar test yaptıracağını belirtti.

Ülkede geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Maria Eidy Roca’nın Covid-19 testi de pozitif çıkmış, bunun ardından Bakan istifa etmişti. Sağlık Bakanı'nın görevini bugün itibariyle Savunma Bakanı Fernando López devraldı.

López bir taraftan Savunma Bakanlığı görevini sürdürmeye devam edecek.