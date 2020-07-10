Bolivya’da kendisini devlet başkanı ilan eden Añez koronavirüse yakalandı

Bolivya’daki cunta hükümeti adına kendisini başkan ilan eden Jeanine Añez koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Añez, 14 gün boyunca karantinada kalacağını ve ardından tekrar test yaptıracağını belirtti.
Ülkede geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Maria Eidy Roca’nın Covid-19 testi de pozitif çıkmış, bunun ardından Bakan istifa etmişti. Sağlık Bakanı'nın görevini bugün itibariyle Savunma Bakanı Fernando López devraldı.
López bir taraftan Savunma Bakanlığı görevini sürdürmeye devam edecek.
He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020