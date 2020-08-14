Bolivya'da genel seçimlerin daha fazla ertelenmemesini öngören yasa tasarısı onaylandı

Bolivya Senatosu, ülkede gerçekleşecek genel seçimlerin 18 Ekim'den sonrasına ertelenmemesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Telesur'da yer alan habere göre, Senato Başkan Yardımcısı Milton Barón, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Senato Seçim Mahkemesi (TSE)'nin gerçekleştireceği genel seçimlerin en uzak tarihi 18 Ekim olacak. Sınırlama bu sefer acil, değiştirilemez ve kesindir" dedi.

Barón, tasarının gideceği Temsilciler Meclisi'nin tasarıyı birkaç saat içinde onaylayacağını sözlerine ekledi.

Her iki meclis de, ABD destekli darbenin ardından istifa eden Evo Morales'in partisi Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) tarafından yürütülüyor.

Ülkede sol örgütler ve Bolivya İşçi Merkezi (COB) sendikası, meclisten seçim tarihinin 11 Ekim olmasını talep etmişti.

ABD destekli darbenin ardından yönetime gelen hükümet, genel seçimlerin tarihini ilk olarak 3 Mayıs olarak belirlemiş, ancak daha sonra pandemi bahanesiyle seçim tarihini sırasıyla Ağustos'un ilk haftası, 6 Eylül ve 18 Ekim olarak 3 kez ertelemişti.

Bolivya'da işçi örgütleri, genel seçimlerin ertelenmesini protesto etmek amacıyla 1 haftadan fazla bir süredir sokaklarda bulunuyor.

COB yönetimi, seçimlerin ertelenmesinin, seçim anketlerinde eski devlet başkanı Carlos Mesa'nın ve mevcut darbe hükümetinin lideri Jeanine Áñez'in önünde olan MAS adayı Luis Arce'nin aleyhine olduğunu vurguluyor.

