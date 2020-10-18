Bolivya'da darbenin gölgesinde seçim başladı

Bolivya'da Devlet Başkanlığı seçimleri halkın yoğun baskısı sonucu bugün gerçekleşiyor. Darbenin ardından iktidara gelen Jeanine Añez hükümeti ülkede seçimin gerçekleşmemesi için sürekli yeni adımlar atmasına karşın 18 Ekim günü seçimlere gitmek zorunda kaldı.

Ülkede geçtiğimiz yıl ABD güdümüyle gerçekleşen aşırı sağcı askeri darbeden beri ülkede darbeye karşı büyük çaplı bir direniş başlamıştı.

Seçim öncesinde yapılan anketlerin hepsinde Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) adayı ve Evo Morales'in kabinesindeki eski Ekonomi Bakanı Luis Arce diğer adaylara göre büyük bir farkla 1. aday olarak geliyor.

Pusulalarda ülkenin darbe hükümetinin lideri Añez'in de ismi yer alıyor, ancak Añez MAS'ın tekrar iktidara gelmesini önlemek amacıyla diğer aşırı sağcı liderlerin lehine seçimlerden çekildiğini duyurdu. Añez'in çekilme kararı geç geldiği için ismi hâlâ oy pusulalarında yer alacak.

Sabahın ilk saatlerinde cunta, gövde gösterisi için büyük kentlerin sokaklarını askerlerle dolduruldu.

MAS candidate Luis Arce casts his vote in Miraflores in the city of La Paz. pic.twitter.com/Bp0WXIHhgv — Kawsachun News (@KawsachunNews) October 18, 2020

MAS'ın adayı Luis Arce sabah saatlerinde oyunu La Paz'ın Miraflores bölgesinde kullandı.

MAS kendi oylarını takip etmek için seçim merkezi kurdu

MAS, ülkeye gelen uluslararası seçim gözlem heyetlerine, partinin seçimlerde kullanacağı hızlı oy sayma sistemini tanıttı.

MAS Seçim Kontrol Yönergesine göre, hızlı sayım yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki gözlemciler tarafından yapılandırılmış gerçek zamanlı raporlar sağlayacak.

Anında güvenilir ve güvenli bilgi almak için sandık mazbatalarının fotoğrafları toplanacak.

Görüş Korkut Boratav Bir darbenin sonrasında Bolivya

Cuidomivoto.org adlı ikinci sistem de, seçimler hakkında bilgi ve rehberlik sağlamak ve aynı zamanda oylama sırasında meydana gelebilecek usülsüzlükler hakkında uyarıda bulunmak için açıldı.

Arce, Birleşmiş Milletler (BM), Carter Center, Latin Amerika ve Karayipler Siyasi Partileri Daimi Konferansı (Coppal), Mercosur Parlamentosu (Parlasur), Avrupa Birliği Parlamento Grubu ve Arjantinli Parlamenterlerden gözlemcileri seçimleri takip etmeleri için ülkeye çağırdı.

Arjantin heyeti dün başkente varmalarının ardından darbe hükümetinin kötü muamelelerine ve tutuklamalarına maruz kalmışlardı.