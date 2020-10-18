Bolivya'da darbenin gölgesinde seçim başladı

Bolivya'da darbenin ardından ilk defa seçim yapılıyor. Eğer Sosyalizme Doğru Hareket yeterli oyu alırsa seçimin ilk turunda yeniden iktidara gelebilir.

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Bolivya'da Devlet Başkanlığı seçimleri halkın yoğun baskısı sonucu bugün gerçekleşiyor. Darbenin ardından iktidara gelen Jeanine Añez hükümeti ülkede seçimin gerçekleşmemesi için sürekli yeni adımlar atmasına karşın 18 Ekim günü seçimlere gitmek zorunda kaldı.

Ülkede geçtiğimiz yıl ABD güdümüyle gerçekleşen aşırı sağcı askeri darbeden beri ülkede darbeye karşı büyük çaplı bir direniş başlamıştı. 

Seçim öncesinde yapılan anketlerin hepsinde Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) adayı ve Evo Morales'in kabinesindeki eski Ekonomi Bakanı Luis Arce diğer adaylara göre büyük bir farkla 1. aday olarak geliyor.

Pusulalarda ülkenin darbe hükümetinin lideri Añez'in de ismi yer alıyor, ancak Añez MAS'ın tekrar iktidara gelmesini önlemek amacıyla diğer aşırı sağcı liderlerin lehine seçimlerden çekildiğini duyurdu. Añez'in çekilme kararı geç geldiği için ismi hâlâ oy pusulalarında yer alacak.

Sabahın ilk saatlerinde cunta, gövde gösterisi için büyük kentlerin sokaklarını askerlerle dolduruldu.

MAS'ın adayı Luis Arce sabah saatlerinde oyunu La Paz'ın Miraflores bölgesinde kullandı.

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MAS, ülkeye gelen uluslararası seçim gözlem heyetlerine, partinin seçimlerde kullanacağı hızlı oy sayma sistemini tanıttı.

MAS Seçim Kontrol Yönergesine göre, hızlı sayım yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki gözlemciler tarafından yapılandırılmış gerçek zamanlı raporlar sağlayacak.

Anında güvenilir ve güvenli bilgi almak için sandık mazbatalarının fotoğrafları toplanacak.

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Korkut Boratav

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Cuidomivoto.org adlı ikinci sistem de, seçimler hakkında bilgi ve rehberlik sağlamak ve aynı zamanda oylama sırasında meydana gelebilecek usülsüzlükler hakkında uyarıda bulunmak için açıldı.

Arce, Birleşmiş Milletler (BM), Carter Center, Latin Amerika ve Karayipler Siyasi Partileri Daimi Konferansı (Coppal), Mercosur Parlamentosu (Parlasur), Avrupa Birliği Parlamento Grubu ve Arjantinli Parlamenterlerden gözlemcileri seçimleri takip etmeleri için ülkeye çağırdı.

Arjantin heyeti dün başkente varmalarının ardından darbe hükümetinin kötü muamelelerine ve tutuklamalarına maruz kalmışlardı.

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