Bolivya'da darbe hükümetinin lideri Añez, seçimlerden çekildi

Bolivya'nın cunta hükümeti lideri 'Kendine Başkanı' Jeanine Añez, yaklaşan seçimlerden çekilme kararını duyurdu. Kendi rejimine olan desteğin oldukça düşük olmasının tescillenmesiyle bu kararı alan Añez, darbe yanlısı sağın birleşmek dışında başka şansı olmadığını söyledi.

Mevcut kamuoyu yoklamalarına göre halkçı MAS'ın adayı Luis Arce'nin seçimlerde ilk turda galip gelme olasılığı çok yüksek. Seçim anketlerine göre ABD yanlısı faşist kampın adayları Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa ve 'Kendine Başkan' Jeanine Añez'in alacağı oylar Arce'nin çok daha altında.

'Kendine Başkan' Añez, seçimlerden çekilmesine ve darbe yanlısı adayları ortak adayda birleşmeye çağırmasının yanı sıra, bir adaya yönelik destek belirtmedi. Öte yandan aşırı sağcı Camacho, Añez'in adaylıktan çekilmesini "Boyun eğmek" olarak yorumlarken değişimin ancak partisi CREEMOS'la geleceğini duyurarak adaylıktan çekilmeyeceğini ima etti.

Faşist lider Carlos Mesa'ysa Añez verdiği kararı takdir ettiğini ve "MAS'a giden yolu kapatma" adına diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Añez'in yasal olarak oy pusulasında hala çıkması gerekiyor.