Bolivya'da cuntanın başkanı Áñez'in tutukluluk süresi uzatıldı

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından kendini devlet başkanı ilan eden Jeanine Áñez'in tutukluluk süresinin 4 aydan 6 aya uzatıldığı bildirildi.

Áñez, bu ayın başında "terörizm, darbeye teşvik ve komplo" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Áñez'in, alınan karar gereği 4 ay tutuklu kalacağını açıklanmıştı.

Bolviyalı El Deber gazetesi, Áñez'in tutukluluk süresinin 6 aya çıkarıldığını duyurdu. Aynı suçlamalar nedeniyle tutuklu olan Áñez hükümetinin adalet bakanı Alvaro Coimbra ve eski enerji bakanı Rodrigo Guzman'ın da tutukluluk süresinin aynı şekilde uzatıldığı bildirildi.

Özel kliniğe nakil talebi reddedildi

ABI gazetesiyse, Áñez'in özel bir kliniğe sevk edilme talebininse kabul edilmediğini, kendisini tedavi sürecinin hapishanede devam edeceğini aktardı. Áñez'i bu süreçte yakınlarının ve doktorların ziyaret edebileceği belirtildi.

Haftanın başında, Áñez'in avukatı, kendisinin "sağlık sorunlarından" dolayı özel bir kliniğe nakledilme talebinde bulunmuştu. Ancak Áñez'in söz konusu "sağlık sorunları" tansiyonunun kısa bir süreliğine yükselmesinden ibaretti. Bir sağlık tesisine nakledilip hızlıca tedavi edilen cunta liderinin durumu daha sonra normale dönmüştü.

Áñez'in şu anda kaldığı 'hücresi'

Áñez'in yandaşlarının kendisini özel bir kliniğe nakledilmesi girişimleriyse cunta liderini oradan Brezilya veya ABD elçiliğine kaçırmaya çalışacakları iddialarını da beraberinde getirmişti.

Bolivyalı işçilerden çağrı

Öte yandan, Bolivya'nın en büyük işçi örgütü olan Yerli İşçiler Konfederasyonu, işçi sendikalarına, darbeyle mücadele sırasında yaşamını yitirenler için adalet aramak amacıyla tüm kentlerde toplanma çağrısı yaptı.

Darbe yönetimi

2019 askeri darbesinin ardından iktidara gelen Áñez yönetimi altında darbe karşıtı gösterileri bastırma girişimlerinde ordunun kullanılması olağan hale gelirken, kısa süren cunta içerisinde birden fazla yolsuzluk skandalı yaşanmıştı.

Bolivya'da cunta gölgesinde 6 Eylül tarihinde yapılması planlanan başkanlık seçimleri, darbe yönetimi tarafından pandemi bahanesiyle sürekli ertelenmişti. Erteleme kararlarını kabul etmeyen Bolivya halkı, ülke çapında büyük protestolar gerçekleştirmişti. Halkın baskısı sonucunda Yüksek Mahkeme, seçim tarihinin 18 Ekim'de olması kararı vermişti.

Seçimler sırasında aday olan cunta lideri Áñez seçimleri büyük bir farkla kaybedeceğini fark edince son anda adaylıktan çekilmişti.

Seçimleri Sosyalizme Doğru Hareket'in (MAS) ezici bir farkla kazanması ve Luis Arce'nin devlet başkanlığı görevine gelmesiyle cunta sona ermişti.