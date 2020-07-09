Bolivya'da cuntanın başkanı Añez zor durumda

Latin Amerika Jeopolitika için Strateji Merkezi tarafından Salı günü yayınlanan anket sonuçlarına göre, Sosyalizme Doğru Hareket’in (MAS) başkan adayı Luis Arce yüzde 41,9’luk bir oy oranına sahip. Bolivya sağının adayı Carlos Mesa oyların 26,8’ini alırken, darbenin ardından cuntanın desteğiyle kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ve seçimlerde aday olmak isteyen Jeanine Añez’in oylarıysa ankette sadece yüzde 13 olarak görülüyor.

Aynı anket çalışmasına göre, katılımcıların sade yüzde 8,5’i Covid-19 pandemisinden ve iktisadi sonuçlarından etkilenmediğini düşünüyor. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 40’ı ise pandemi nedeniyle gelirlerini kaybettiklerini belirtiyor.

Sorulara yanı veren her üç kişiden ikisi zenginlere ve şirketlere yönelik yeni bir gelir vergisi getirilmesini ve ülkenin dış borçlarının askıya alınmasını isterken, her dört kişiden üçü de ABD Başkanı Trump’a yönelik olumsuz bir bakışa sahip.

ABD’li Senatörlerden kınama

Cuntanın kendinden menkul devlet başkanı Jeanine Añez’in meşruiyeti sadece ülke içinde değil, ABD’de de sorgulanıyor.

Bir grup ABD Senatörü Salı günü Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Jeanine Añez’in cuntacı hükümeti tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine ilişkin haberlere dikkat çekerek, ‘‘serbest ve adil bir seçim’’ düzenlenmesine destek vermeye çağırdı.

ABD Senatosu Dış İlişkileri Komitesi üyesi Senatör Shris Murphy’nin öncülük ettiği Demokrat Partili senatörler, Dışişleri Bakanı’na hitaben bir mektup yazarak, Añez hükümetinin bir dizi suiistimalde bulunduğuna ve 6 Eylül’de düzenlenecek seçimlerdeki rakiplerini zayıflatmak için gerçekleştirdiği hak ihlallerini Covid-19 pandemisi ile mücadele çerçevesinde meşrulaştırmaya çalıştığına işaret edildi.

Bolivya’da geçici hükümet tarafından gerçekleştirilen insan hakkı ihlallerinin ve kısıtlanan sivil özgürlüklerin sayısındaki artıştan kaygılı olduklarını dile getiren senatörler, Añez hükümetinin hak ihlallerini şöyle sıraladı: Geçici yetkililerin iktidarı bırakmak istememeleri; ordunun yasama organını sindirmek için kullanılması; darbenin ardından şiddet kullanılması ve bunun cezasız kalması, Covid-19 krizi kisvesi altında sivil özgürlüklerin kısıtlanması ve Bolivyalı tutuklulara adil olmayan ve kötü muamele yapılması.

Demokrat Partili Bernie Sanders’ın da imzaladığı mektupta geçici hükümetin siyasi muarızlarından intikam alma ve iktidarda kalma peşinde olduğu vurgulanarak, ‘‘Añez göreve gelmesinin ardından başkanlığa adam olmayacağını açıklamıştı, ama sonra geri adım attık ve Bolivya’daki kutuplaşmayı derinleştirerek ve siyasi çatışma ve şiddetin yeniden başlaması riskini arttırarak başkanlık kampanyası başlattı’’ ifadelerine yer verildi.