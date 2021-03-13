Bolivya'da cuntanın başkanı Áñez tutuklandı: Kendi kendini başkan ilan etmişti...

Bolivya'da halkçı hükümete karşı 2019'da gerçekleşen askeri darbeyle iktidara yerleşen aşırı sağcı lider Jeanine Áñez, isyana tahrik, terörizm ve komplo kurmak suçlarıyla tutuklandı.

Darbeyle birlikte kendi kendisini başkan ilan eden Áñez ve kabinesindeki bakanlar hakkında tutuklama kararı çıktı.

Darbeci Áñez bu adımı "siyasal tecrit başladı" ifadeleriyle nitelendirdi. Áñez sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajında kendisinin "gerçekleşmemiş bir darbeye katılmakla suçlandığını" iddia etti.

2019 askeri darbesinin ardından iktidara gelen Áñez yönetimi altında darbe karşıtı gösterileri bastırma girişimlerinde ordunun kullanılması olağan hale gelirken, kısa süren cunta içerisinde birden fazla yolsuzluk skandalı yaşanmıştı.

Bolivya'da cunta gölgesinde 6 Eylül tarihinde yapılması planlanan başkanlık seçimleri, darbe yönetimi tarafından pandemi bahanesiyle sürekli ertelenmişti. Erteleme kararlarını kabul etmeyen Bolivya halkı, ülke çapında büyük protestolar gerçekleştirmişti. Halkın baskısı sonucunda Yüksek Mahkeme, seçim tarihinin 18 Ekim'de olması kararı vermişti.

Seçimler sırasında aday olan cunta lideri Áñez seçimleri büyük bir farkla kaybedeceğini fark edince son anda adaylıktan çekilmişti.

Seçimleri Sosyalizme Doğru Hareket'in (MAS) ezici bir farkla kazanması ve Luis Arce'nin devlet başkanlığı görevine gelmesiyle cunta sona ermişti.