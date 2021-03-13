Bolivya'da cunta lideri Áñez kaçmaya çalışırken bazaya saklanmış

Bolivya'da 2019 askeri darbesinin ardından ABD güdümüyle kurulan cuntanın kendi kendisini devlet başkanı ilan eden lideri Jeanine Áñez bu sabah saatlerinde tutuklanmıştı. Bolivya polisi yaptığı açıklamada Áñez'in bir "kutu"ya saklanmış halde bulunduğunu duyurdu. Basına sızan fotoğraflardaysa Áñez'in saklandığı bazanın içinden çıkartıldığı görüldü.

Sabah saatlerinde Áñez'i tutuklamak için Trinidad kentindeki evine giden polisler kendisini bulamamış ve geniş bir arama başlatmışlardı. Áñez'in çoktan ülkeyi terkettiği ve Brezilya'ya kaçtığı iddia edilmiş ancak kendi kendini başkan ilan eden cunta lideri kısa sürede kentten kaçmaya çalışırken bulunmuştu.

Askeri Darbe'nin hemen ardından Áñez elinde dev bir İncil'le Başkanlık Sarayı'na girmiş ve kendi kendisini Bolivya Devlet Başkanı ilan ederek "İncil Saraya geri döndü!" demişti.

ABD'den kuklanın tutuklanmasına tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Batı Yarımküre İşleri Bürosu Bakan Yardımcısı Vekili Julie Chung, cunta liderinin bu sabah tutuklanması konusunda bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi sosyal medya üzerinden Tweet dizisi "Amerikalılar ve Amerika kıtasındaki pek çok kişi, yaşadıkları zorlu deneyimlerden insanların demokratik yönetimini korumak ve sürekli yenilemek gerektiğini biliyorlar. Bolivya'daki dostlarımızı ve komşularımızı, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tüm medeni hakları ve yasal süreç garantilerini ve Amerika Arası Demokratik Şart'ın ilkelerini desteklemeye çağırıyoruz" dedi.

AB'ye mektup yazdı

Áñez, tutuklanmasının ardından Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve AB'ye ikişer sayfa mektup yazarak yardım talebinde bulundu. 2019'da kendi kendini başkan ilan eden Áñez mektupları "Eski Bolivya Devlet Başkanı, Siyasal Tutsak" diye imzaladı.

İki cunta bakanı daha tutuklandı

Cunta hükümetinde bakanlık yapan Alvaro Coímbra ve Rodrigo Guzmán gün içerisinde tutuklandılar ve şu anda La Paz'da tutuluyorlar.

Alvaro Coímbra ve Rodrigo Guzmán

Bununla beraber darbenin kilit figürlerinden İçişleri Bakanı Arturo Murillo ve Savunma Bakanı Fernando Lopez Ocak ayında seçimlerin hemen ardından ülkeden kaçmışlardı. Áñez, Murillo ve Lopez cunta iktidarı boyunca darbe karşıtı eylemcilere yönelik katliamların sorumluları arasında en başta geliyor.

Ne olmuştu

2019 askeri darbesinin ardından iktidara gelen Áñez yönetimi altında darbe karşıtı gösterileri bastırma girişimlerinde ordunun kullanılması olağan hale gelirken, kısa süren cunta içerisinde birden fazla yolsuzluk skandalı yaşanmıştı. Ek olarak halkçı iktidar döneminde kurulan kamu işletmelerinin çoğunluğu özelleştirilmişti.

Bolivya'da cunta gölgesinde 6 Eylül tarihinde yapılması planlanan başkanlık seçimleri, darbe yönetimi tarafından pandemi bahanesiyle sürekli ertelenmişti. Erteleme kararlarını kabul etmeyen Bolivya halkı, ülke çapında büyük protestolar gerçekleştirmişti. Halkın baskısı sonucunda Yüksek Mahkeme, seçim tarihinin 18 Ekim'de olması kararı vermişti.

Seçimler sırasında aday olan cunta lideri Áñez seçimleri büyük bir farkla kaybedeceğini fark edince son anda adaylıktan çekilmişti.

Seçimleri Sosyalizme Doğru Hareket'in (MAS) ezici bir farkla kazanması ve Luis Arce'nin devlet başkanlığı görevine gelmesiyle cunta sona ermişti.