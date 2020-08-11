Bolivya'da ABD destekli darbe hükümeti paramiliter grupları sokağa saldı

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından yönetime gelen Añez hükümeti, genel seçimlerin ertelenmesine karşı ülkenin üç bölgesinde süren eylemlere karşı aşırı sağcı paramiliter güçler gönderdi.

Telesur'da yer alan habere göre, insan hakları örgütleri, barikatları savunan sivilleri yaralayan saldırgan sağcı çetelere karşı uyarıda bulundu

Öte yandan Bolivyalı kamu denetçisi Nadia Cruz, Bolivya polisinin barikatları ortadan kaldırmak amacıyla sivil görünümlü paramiliter bir forma büründüğüne ilişkin İnter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu'na ve BM İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet'e bildirimde bulundu.

Cruz, bu paramiliter grupların La Paz kentinde Yüksek Seçim Mahkemesi önünde açlık grevinde olan gençlerin bulunduğu Abaroa meydanında görüldüğünü kaydetti.

Sivil görünümlü grubun polisin bölgede bulunduğu sırada protestoculara tehditlerde bulunduğu belirtildi.Grubun bölgedeki basın mensuplarını da tehdit ettiği aktarıldı.

Bolivya İnsan Hakları Örgütü, söz konusu paramiliter gruplara tepki göstermeleri içinuluslararası örgütlere çağrıda bulundu.

Ülkenin Santa Cruz bölgesindeki Samaipata ilinde de polis, benzer sağcı paramiliter gruplarla işbirliği yaparak 61 protestocuyu gözaltına aldı. Tutuklanan ve serbest bırakılanlar arasında işkence görenler ve polis tacizine maruz kalanların olduğu aktarıldı. 40 kişinin halen "siyasi tutuklu" olarak hapiste tutulduğu bildirildi.

Cochabamba kentinde de "Cochala Genç Direniş" adlı bir aşırı sağcı grubun barikatları kuşattığı ve motorsiklet ve diğer taşıtlarla protestocuları tehdit ettiği kaydedildi. Saldırgan grubun bazuka tipi silahlar taşıdığı görüldü.

Sosyalizme Doğru Hareket'in (MAS) devlet başkanı adayı Luis Arce, Cochabamba'da yaşananların darbe hükümetinin arkasında olduğu sağcı grupların nefretini ve saldırganlığını yansıttığını söyledi.

Kamu Denetimi Ofisi, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, Bolivya polisi, bhükümet ve başsavcılıkların olaylara yönelik inceleme başlatılması yönünde gerekli adımların atılmasını talep etti.

Darbe hükümetinin içişleri bakanı Arturo Murillo da, protestoculara yönelik tehditlerini sürdürüyor. Murillo, protestocuların kurduğu barikatlara "önümüzdeki saatlerde" son vereceğini öne sürdü.

ABD destekli darbenin liderlerinden olan Fernando Camacho da, Añez'e yolladığı bir açık mektupta, protestoların bitirilmemesi durumunda Morales karşıtı protestolarda yer alan aşırı sağcı grupları sokağa göndereceğini söyledi.