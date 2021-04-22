Bolivya Lideri Luis Arce'ye zenginlere aşı önceliği vermediği için 'ayrımcılık'tan dava

Bolivya’nın sağcı muhalefetinin iki milletvekili, Devlet Başkan Luis Arce'nin aşıların nasıl dağıtıldığına ve önceliklendirildiğine ilişkin yaptığı yorum nedeniyle dava açıyor. Liberal vekillerin açtığı dava sonucunda Luis Arce "ırkçılık ve ayrımcılık" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Carlos Mesa liderliğindeki liberal Comunidad Ciudadana partisinden Adrian Gandarillas ve Luciana Campero tarafından açılan davanın iddianamesinde "Bu şikayet Luis Alberto Arce Catacora aleyhine ırkçılık, ayrımcılık ve görevlerin ihlali suçlarından yapılmıştır" denildi.

'Aşılar oligarşiye' değil sözleri dava gerekçesi

8 Nisan'da Tarija kentinde düzenlenen bir MAS mitinginde konuşan Devlet Başkanı Arce'nin kullandığı “Ekonomik konularda, sağlık konularında koordine edilecek çok şey var. Zengin aileler ya da Tarija oligarşisi için değil, halk ve sağlık personeli için aşı gönderdik! Sağlık hizmetindeki sorunları çözmek için Tarija halkını desteklemeye devam edeceğiz" sözleri suçlamanın gerekçesi olarak sunuldu.

İktidara gelmesiyle birlikte ülkeye aşı alımını başlatan Arce hükümeti, sağlığın bir hak olduğunu vurgulayarak tüm Bolivya nüfusu için ücretsiz aşı sağlamak üzere hızla harekete geçti.

Bolivya'dan çağrı: Aşı patentleri kaldırılsın

Bolivya hükümeti ayrıca, gelişmekte olan ülkeleri etkileyen Covid-19'a karşı aşıların eşitsiz dağılımına ilişkin endişelerini dile getirerek güvenli aşılara, ilaçlara ve Covid-19 testlerine eşit erişim için Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. 16 Nisan'da BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin bir oturumuna katılan Bolivya Dışişleri Bakanı Rogelio Mayta, aşı patentlerinin "bunları üretebilecek tüm ilaç şirketlerinin bunu yapabilmesi için istisnai ve hızlı bir şekilde" kaldırılması çağrısında bulundu.