Bolivya cuntası iş üstünde: Toplumsal hareket önderleri hedefte

Bolivya'nın Jeanine Añez liderliğindeki cuntası, eski Cumhurbaşkanı Evo Morales, Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) milletvekili Betty Yañiquez ve ülkenin sınıf eksenli sendikası Bolivya İşçi Merkezi (COB) sekreteri Juan Carlos Huarachi aleyhine kamu davaları açtı.

İçişleri Bakanı Yerko Núñez, halk hareketi önderlerini halk sağlığına saldırmanın yanı sıra "Evo Morales tarafından hazırlanan ve finanse edilen silahlı şiddeti arttırmak" ile suçluyor.

İçişleri Bakanı Núñez, hükümetin eylemlerini haklı çıkarmak için, MAS Milletvekili Yañiquez'in bir yürüyüş sırasında çekilmiş görüntüleri ile Huarachi'nin Morales'le olan etkinliklerde çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.

Medya gösterisinin bir parçası olarak ABD kuklası rejim, Evo Morales'in Bolivya vatandaşlarının protestolarını selamladığı bir sosyal medya paylaşımını da kanıt olarak sunuldu.

İçişleri Bakanı, "Bu, tüm bu suçların mimarı olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Saludamos el gran esfuerzo del pueblo que, pese a todas las dificultades, se manifestó hoy por la vida y la democracia. Es la gran conciencia de los bolivianos que saben que los grandes problemas se resolverán con unidad por nuestra dignidad y soberanía.#VamosASalirAdelante pic.twitter.com/Dz44HjhegW — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 28, 2020

"Tüm zorluklara rağmen bugün yaşam ve demokrasi lehine protesto eden insanların büyük çabalarını selamlıyoruz. Büyük sorunların haysiyetimiz ve egemenliğimiz için birlikle çözüleceğini bilen Bolivyalıların büyük vicdanıyız. Daha da ilerleyeceğiz."

Salı günü, Bolivyalılar genel seçimlerin ertelenmesini protesto etmek için sokaklara çıkmıştı. Añez, rejiminin iktidarda kalabilmek ve diğer aşırı sağ güçleri kendi altında birleştirmek için MAS'ın büyük oy farkıyla kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçimleri ertelemişti. Ancak darbeyi kurgulayan diğer güçler, seçimlerin tamamen yasaklanmasından yana.