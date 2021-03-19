Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlıyor

Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri, 20 Mart itibarıyla yeniden başlayacak.

Haber Merkezi

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında orta mesafedeki şehirler arasında gerçekleştirilen bölgesel tren seferlerine ara verilmişti.

Seferlerin yarın yeniden başlatılacağı duyurulurken, yolcular HES kodunu ibraz ederek trenlere binebilecek.

Yarın itibarıyla hizmete alınacak bölgesel tren hatları şunlar:

Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Ankara-Polatlı, Zonguldak-Karabük, Manisa-Alaşehir, Eskişehir-Afyonkarahisar, Eskişehir-Kütahya, Mersin-Adana, Mersin-İslahiye, Mersin-İskenderun, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Kars-Akyaka, Aydın-Denizli-Söke ile Basmane'den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire'ye giden hatlar. 

Batman-Diyarbakır hattında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart'ta seferlerine başlayacak.

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