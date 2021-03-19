Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlıyor

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında orta mesafedeki şehirler arasında gerçekleştirilen bölgesel tren seferlerine ara verilmişti.
Seferlerin yarın yeniden başlatılacağı duyurulurken, yolcular HES kodunu ibraz ederek trenlere binebilecek.
Pandemi nedeniyle ara verilen Bölgesel Trenlerimiz 20 Mart 2021 tarihi itibariyle tekrar seferlerine başlıyor. Detaylı bilgi için https://t.co/kkB2NtSue9 sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. pic.twitter.com/mWZStnRgBq— TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) March 18, 2021
Yarın itibarıyla hizmete alınacak bölgesel tren hatları şunlar:
Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Ankara-Polatlı, Zonguldak-Karabük, Manisa-Alaşehir, Eskişehir-Afyonkarahisar, Eskişehir-Kütahya, Mersin-Adana, Mersin-İslahiye, Mersin-İskenderun, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Kars-Akyaka, Aydın-Denizli-Söke ile Basmane'den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire'ye giden hatlar.
Batman-Diyarbakır hattında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart'ta seferlerine başlayacak.