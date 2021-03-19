Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta meyhane şarkıları işleniyor.
Gülcan Altan konuğu Tansel Sarı ile enstrümanı olan kanun ve müzik yaşamını konuşuyor.
soL TV'de yayında:
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Haber Merkezi
Boğun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta: Meyhane şarkıları
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta Gülcan Altan'ın konuğu Tansel Sarı... Programda meyhane şarkıları konuşuluyor.
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta meyhane şarkıları işleniyor.
Gülcan Altan konuğu Tansel Sarı ile enstrümanı olan kanun ve müzik yaşamını konuşuyor.
soL TV'de yayında: