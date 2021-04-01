Boğazlarda tavla diplomasisi

Hint İmparatoru’nun satranç takımı hediye ettiği Pers İmparatoru Nevşiyan, Baş veziri Buzur Mehir’den karşılık olarak gönderilmek üzere bir oyun ister. On gün içinde icat edilen bu ısmarlama oyunun adı, tavladır. Hoşça vakit geçirip eğlenceye aracılık eden tavlanın, diplomaside yeri yoktur. Zira satrancın aksine tavlada, bilgi ve zekâdan çok şans faktörü öne çıkar.

Yazımızın konusu olan tartışma, İstanbul Sözleşmesi’nin bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshinden sonra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un TV’de, Cumhurbaşkanının Montrö ile diğer uluslararası anlaşmalardan çekilebileceğini söylemesiyle başladı. Tepkiler yükselince, “hukuk tekniği bakımından konuştuk” diyerek yan çizdi. AKP bazen, politika yapımı sırasında yandaş kişi ve/veya kurumlar üzerinden toplumun nabzını tutuyor. Görevi gereği tarafsız olması gereken Şentop’un ağzından dökülen ve ne yazık ki, kendisini bu türden kişilerin düzlemine taşıyan tümcesi talihsiz olmuştur.

27 Mart günü Yeni Akit’te yayımlanan bir değerlendirme tartışmayı büyüttü. “Montrö Dayatması Türkiye’ye Yakışmıyor. Bu Sözleşme Büyük Türkiye’ye Dar Geliyor!” başlıklı bu değerlendirme, gerçek dışı bilgiler içeriyor. Aynı gazetenin sonraki günlerde yayımladığı yazılarda yinelediği bu bilgilerin, katıksız cehaletten değil, politikaya hizmet için kasten yazıldığını düşünüyor ve düzeltilmesinde yarar görüyorum.

Montrö Lozan Antlaşması’nın tacıdır

Öncelikle 20 Temmuz 1936 tarihli bu sözleşme Türkiye’ye dayatılmamış, tam tersine uluslararası hukukun “koşullar değişmiştir” ilkesine dayanılarak, Lozan’daki Boğazlar Sözleşmesi’ne imza koymuş devletlere Türkiye tarafından dayatılmıştır. On üç yıl yürürlükte kalan Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nin, Boğazlara asker-ağır silah konuşlandırmaya izin vermeyen hükümleri ve Boğazlar Komisyonu marifetiyle Türk egemenliğine vurduğu pranga, Montrö sayesinde kırılıp atılmıştır. İkinci olarak, uluslararası sistemde hangi iktisadi, sosyal ve askeri ölçütlerin bir devleti “büyük” kategorisine soktuğu bellidir. Yurt dışında üsleri olması dışında, “büyük” kategorisinin neredeyse hiçbir ölçütüne uymayan Türkiye’nin, bölgesel bir güç ya da “orta” büyüklükte bir devlet olduğu bilinmektedir.

Boğazlar'da egemenlik kaybından Osmanlı Devleti sorumludur

Değerlendirmede düzeltilecek başka bilgiler de var: “Süveyş, Panama ve Cebeli Tarık Boğazı kadar önemli bir suyolunun üzerindeyiz. O boğazlara sahip ülkelerin kazandığı paraya bakın, bir de bizim binlerce gemiden alamadığımız tek kuruşu mukayese edin” ve “Dünyanın en önemli suyollarından birinin üzerinde oturuyoruz. Lakin Montrö yüzünden kimseden tek kuruş para alamıyoruz” gibi. Boğazlardan transit geçiş yapacak ticari gemilerden ton başına alınacak vergi ve harçlar, Montrö Sözleşmesi’nde yazılıdır ve hiçbir gemi bu vergi ve harçlardan muaf değildir. İsteğe bağlı olarak verilen kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, ayrıca harca tabidir. Türkiye, Altın Frank üzerinden hesaplanması gereken geçiş ücretlerini, Sözleşmeye taraf devletleri ikna ederek artırabilir. Altın Frank’ı dolara endekslediği 1983 yılından beri Türkiye, transit geçişlerden alması gereken ücretin ancak 1/10’unu tahsil edebilmektedir ama bunun sorumlusu Montrö Sözleşmesi değil, Türkiye’yi yönetmiş ve yönetmekte olanlardır.

Keza değerlendirmedeki, “Montrö Boğazlar Sözleşmesi Türkiye’nin egemenlik haklarına büyük oranda engel oluyor” şeklindeki tümce, Boğazlardan geçiş (seyrüsefer) rejiminin tarihsel gelişimine bakmamızı kaçınılmaz kılmaktadır. İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı hukukuna tabi olan geçiş rejimi, 1809’dan itibaren iki taraflı, Londra Konferansı’nda imzalanmış çok taraflı bir sözleşme (1841) ile de uluslararası hukuka tabi olmuştur. Sözün özü Türkiye Montrö’de, zaten iç hukukuna tabi olmayan Boğazları, kendine bayrak talep edecek kadar küstahlaşan Boğazlar Komisyonu’nu kaldırmak, savunulmasını ulusal şemsiye içine almak ve “Yakın Savaş Tehdidi” durumunda, sözleşmenin savaş gemilerinin geçişiyle ilgili hükümlerinden bağımsız hareket edebilmeyi muhataplarına kabul ettirmek suretiyle ulusal egemenlik doğrultusunda restore etmiştir.

Siyasi ve stratejik boyutuyla Montrö

Montrö’ye taraf olmayan ABD bir süredir, Rusya’yı Karadeniz’den çevrelemek için Boğazlardan geçiş rejimini değiştirmek istiyor. Bunun için ABD, Montrö’ye taraf olup SSCB’nin dağılmasından sonra NATO’ya üye yapılmış (Romanya, Bulgaristan) ve Montrö’ye taraf olmasa da, Rusya korkusuyla bir türlü NATO’ya giremeyen bazı Karadeniz devletlerinin (Ukrayna, Gürcistan) desteğini yanına alabilir. Ancak Rusya’nın, güvenlik kilidi gördüğü Montrö Sözleşmesi’nin güncellenmesine rıza göstermesi mümkün değildir. TC Dışişleri Bakanlığı web sitesinde duran, 12 Nisan 2014 tarih ve “Montrö Sözleşmesi’nin Uygulanması Hk.” başlıklı açıklama (116 sayılı), Rusya’nın konuyla ilgili kararlılığına işaret etmektedir.

Konu, Montrö’yü hukuken kimin feshedebileceği sorusuna yanıt bulmaktan çok daha ciddidir. Çok taraflı bir sözleşme olduğundan Montrö, taraf devletler bir başka geçiş rejimi üzerinde uzlaşmadan feshedilemez. Gelibolu Yarımadası ile Doğu Trakya üzerinden yapay bir suyoluyla Karadeniz’e çıkışın, ABD’nin işine yarayacağı ortadadır. Çanakkale Boğazı’nın yanı başında üsler edinmesi (Dedeağaç vd.) rastlantı olmayıp hem Rus, hem de Gölcük’ten Akdeniz’e çıkacak Türk donanmasını kontrol etmek içindir.

Montrö’yü gündeme taşıyan ve tutanların yapmaya çalıştığı, tüm sakıncalarına rağmen inadına ihale aşamasına getirilmiş Kanal İstanbul’u meşrulaştırmaktadır. Karadeniz, Rusya ile Ukrayna ve Gürcistan arasında, her an sıcak savaşa evrilebilecek anlaşmazlıklara gebe bir bölgedir. Hizmete girdiğinde Kanal İstanbul’dan Karadeniz’e çıkmak isteyecek ABD ve müttefiklerine ait birleşik deniz gücü, Rus Donanması tarafından vurulursa, toprakları tarafı olmadığı bir savaşın alanı haline gelebilecek Türkiye ne yapacaktır? Kanal İstanbul’a övgüler düzüp yapılmasına zemin hazırlayanların yanıtlaması gereken asıl soru budur.