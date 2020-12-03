"Boğazımı sıkıp 'devleti de zabıtayı da tanıyacaksın' dediler"

Zabıtaların tezgahlarını götürmesi sonrası 'bırakın' diye peşinden koştuğu görüntüyle gündem olan çocuk, yaşadıklarını anlattı.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler’de meydana gelen olay tartışılmaya devam ediyor.

Babasının kıraathanesi salgın nedeniyle kapatılan çocuk, babasıyla birlikte seyyar satıcılığa başladı.

Halktv'den Dilan Alp'in haberine göre, baba-oğul balık satıyorlardı ancak zabıta tezgaha el koydu. Dokuz yaşındaki çocuk, zabıtayı engellemek için arabanın peşinden koşarken, “bırakın” diye bağırdı, olayın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

O gün yaşadıklarını, “Zabıta boğazımı sıktı ve ‘Devleti de zabıtayı da tanıyacaksın’ dedi” sözleriyle anlatan çocuk, duruma tepkisini dile getirdi. Baba ise zor durumda olduklarını belirterek “Çocuğumun psikolojisi bozuldu” dedi.