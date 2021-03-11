Boğaziçi'nin Almanya'daki partneri: Baskıcı uygulamaların yeni bir zirve noktası

Boğaziçi Üniversitesi'nin Almanya'daki partneri Carl von Ossietzky Üniversitesi, Boğaziçi'nin yeni yönetimine suçlamalarda bulundu.

DW Türkçe'nin haberine göre Oldenberg kentindeki üniversitenin Senatosu, Boğaziçi'nde eleştirel öğrenci ve akademisyenlere yönelik büyük bir baskı ve gözdağı ortamı bulunduğunu belirterek "Üniversitemiz ile yıllardır Erasmus programı çerçevesinde partner olarak bağlantılı bulunan Boğaziçi Üniversitesindeki mevcut uygulamalara yönelik haberler bizi derinden üzmekte ve endişelendirmektedir" ifadesini kullandı.

'Korku ortamı'

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler ve öğretim görevlilerinin kampüste gerekçesiz bir şekilde polisiye ve cezai önlemlerle karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, korku ortamında ifade özgürlüğü ve eleştirel seslerin bastırıldığı dile getirildi.

Carl von Ossietzky Üniversite Senatosu, "Partner üniversitemizde akademik özgürlük çok güçlü bir şekilde tehdit edilmekte, yürürlükten kaldırılmaktadır. Özgür bilimsel faaliyetler bu şekilde temel koşulundan mahrum bırakılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'Erasmus programı durma noktasında'

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan son olayların "Türkiye'deki üniversitelerde son yıllarda tanık olunan baskıcı uygulamaların yeni bir zirve noktasını oluşturduğunu" belirten Senato, bu durumun Erasmus programına da yansıdığını, öğrenci ve akademisyen değişim programlarının durma noktasına geldiğini belirtti.

Açıklamada, "Üniversiteler ifade özgürlüğü, eleştiri ve fikir alışverişi ortamlarıdır. Bilim ancak bu şekilde mümkündür" denildi.