Boğaziçi'ne destek için toplanan İstanbul Üniversitesi akademisyenlerine polis engeli

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa akademisyenlerinin Beyazıt’ta yapacakları Boğaziçi Direnişi destek eylemine polis engel oldu.

Polis, İstanbul Üniversitesi akademisyenlerine Fatih Kaymakamlığı’nın eylem yasağı gerekçesiyle saldırı tehdidinde bulundu. Akademisyenler alanı terk etmek zorunda kaldı.

Öğretim üyeleri bir basın açıklaması yayımlayarak, Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun rektör atanması ve iki yeni fakülte kurulmasına karşı yapılan eylemlere destek verdi.

Açıklamada "Boğaziçi Üniversitesine kurum dışından, meşru ve liyakata uygun olmayan bir rektör atanmasına ve üniversite senatosunun görüşü alınmaksızın tepeden inme bir kararla, iki yeni fakülte kurulmasına karşı yapılan haklı itirazlara katılıyor, akademik özgürlük ve üniversite özerkliği için anayasal haklarını kullanan herkesi destekliyoruz" denildi.