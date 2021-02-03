Boğaziçi'ndeki fakülte öğrencilerinden açıklama

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tutuklanması ve bir kısmına ev hapsi verilmesinin ardından farklı bölümlerden öğrenciler açıklama yayınladılar. 1 Şubat günü 159 kişi, 2 Şubat günüyse 228 kişi gözaltına alınırken farklı bölümlerden gelen açıklamalarda darp edilerek tutuklanan ve gözaltına alınan öğrencilerin derhal serbest bırakılması talep edildi.

Ayrıca AKP'li Melih Bulu başta olmak üzere tüm üniversitelerdeki kayyum rektörlerin derhal görevden uzaklaştırılması ve üniversitelerin özerkleşerek rektörlerini demokratik seçimlerle belirlemeleri talep edildi. Metinler lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra mezunların da imzasını taşıdı.

Okuldaki polis baskısı ve ablukasının kalkması ve kayyumun ilk icraatı olan BÜLGBTİ+ Çalışmaları Aday Kulübü'nün adaylık statüsünü sonlandırma kararının iptal edilmesi de talepler arasında yer aldı.

Açıklama yapan bölüm öğrencileri arasından Kimya Mühendisliği Bölümü açıklamalarını Blaise Pascal'ın "...Bir gemiye kaptan olarak o gemide doğmuş birini seçmeliyiz" ifadesiyle bitirdi.

Kimya Bölümü öğrencileriyse açıklamada Marie Curie'nin "Yaşamda hiçbir şey korkmak için değil, yalnız anlaşılmak içindir. Şimdi anlama vakti, böylece daha az korkabiliriz." sözüne yer verdi.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'yse Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı şiirinden şu dizelere yer verdi:

"Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım

İnecek var deriz otobüs durur ineriz

[...]

Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım

Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum"

Bunun dışında aynı taleplerle açıklama yayınlayan öğrencilerse şimdilik şu bölümlerden: