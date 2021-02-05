Boğaziçi'nde protesto büyürken, ODTÜ'lü akademisyenler de eyleme başladı...

Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı protestolar sürüyor. Öte yandan ODTÜ'lü akademisyenler de cübbelerini giydi, eyleme başladı.

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan tüm saldırılara ve gözaltılara rağmen eylemler artarak devam ediyor. 

Saldırıların ardından bugün hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri Melih Bulu’yu protesto ediyor.

Öğretim üyeleri, atamanın ilk gününden bu yana her gün rektöre sırtlarını dönerek yaptıkları alkışlı eyleme bugün de devam etti. 

ODTÜ'den destek 

ODTÜ akademisyenleri, Boğaziçi'de yaşananlara dair açıklama yaptı. "Öğrencime Dokunma" diyerek gözaltı ve tutukluların serbest bırakılmasını talep eden hocalar, özgür ve demokratik üniversite talebiyle üniversite yöneticilerinin seçimle gelmesini istedi. 

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