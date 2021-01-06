'Boğaziçi'nde okumak gerekmiyor, dayanışma suç değil'

soL TV'de Kemal Okuyan'la Gündem programına bu hafta gazeteci Orhan Gökdemir konuk oldu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Okuyan, Gökdemir'in sorularını yanıtladı.

"Türban, darbe, atama: AKP'nin halleri" başlıklı programda Okuyan, Boğaziçi Üniversitesine atanan AKP'li Melih Bulu için, "Melih Bulu atama gerçekleştikten sonra ısrarla 'ben işletmeciyim' diyor, Boğaziçi'nin marka değerini yükseltmekten bahsediyor. Bunun ardında tüccar kafasının yarattığı bir özgüven var." dedi.

'AKP Türkiye'yi atanmışlarla yönetmeye çalışıyor'

Okuyan "AKP Türkiye'yi seçilmişlerle değil atanmışlarla yönetmeye çalışıyor. Giderek zayıflayan güçlerini bu şekilde telafi etmeye çalışıyorlar ama olmuyor. Türkiye bu elbiseyi kabul etmiyor" diye konuştu.

Eyleme dışarıdan katılımlar olduğu eleştirileri içinse "İlla Boğaziçi'nde okumak gerekmiyor, insanlar kendi ülkelerinde bir dayanışma gerçekleştiriyor, ne var bunda? Suç değil ki!" şeklinde konuştu.

TKP Genel Sekreteri şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ülke dışında ne kadar askeri var önce onu söylesinler. Halk hareketleri bazen ileri çıkar bazen geri çekilir ama her zaman olacak. İnsanlar 'yeter artık' dediğinde o insanlara 'darbeci' demek bir işe yaramaz. 15 Temmuz diyorlar, e sizin içinizden çıktı darbeciler.

AKP batılı ülkelerin müdahalesinden şikayetçiyse buna karşı önlem alacak: Stratejik ortaklık yapmayacak, NATO tatbikatları yapmayacak. Biz devrimciyiz, Türkiye'de devrim fikrinden daha temizi yoktur.

Fikri Sağlar'ın türban açıklamasının ardından AKP'yi provoke etmekle suçlanmasına kendisi de şaşırmıştır herhalde. Çünkü AKP istediği her konuda 'provoke' olabilen bir parti, ihtiyacı yok ki bunlara."

Orhan Gökdemir ise "Elitler elitler" diye tutturmuşlar ama polisin bastığı öğrenci evler hep gecekondu. Bu açıdan da iki yüzlülük yapıyorlar" şeklinde konuştu.