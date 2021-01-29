Boğaziçi'nde Melih Bulu protestolarının 26'ncı günü

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyum rektör Melih Bulu’ya yönelik protestoları sürüyor. Hem öğrenciler hem de öğretim elemanları Bulu’yu protesto ediyor. Öğretim üyeleri, atamanın ilk gününden bu yana her gün rektöre sırtlarını dönerek yaptıkları alkışlı eyleme bugün de devam etti.

Kendisine yardımcı bulamıyor

Eylemler sürerken, rektör olarak atanmasının üzerinden 3 hafta geçen Melih Bulu kendine yardımcı bulamıyor.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’a konuşan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Esra Mungan, “Melih Bulu, önden 400-500 Boğaziçili akademisyen arasından birlikte çalışacağı birkaç kişiyi tespit etmiştir. Şaşırtıcı olan bütün üniversitede bir ihtimal bu kişi ile çalışacak kişiler bile kendilerini geri çekti. Bu olup bitenler kabul edilemez ve senato ilkeleri çok güçlü dile getirilince rektör yardımcısı olabilecek kişiler de çekindi. Boğaziçi’ni temsil eden kişiler zaten kategorik olarak Bulu’yu reddediyor” diye konuştu.

Kriterlerini karşılamadığı için kadroya oturamıyor

Normal şartlarda kamu üniversitesinde bir yere rektör olunduğu zaman o üniversitenin profesör kadrosuna oturmak gerektiğini belirten Mungan, “Çünkü kadro üniversiteye ait. Bulu, bir vakıf üniversitesinden paraşütle buraya indi. Boğaziçi Üniversitesi’nin profesörlük kriterleri çok nettir. Bulu’nun özgeçmişi bizim üniversitenin profesörlük kadrosu için yetmiyor. Rektör oldu ama kadroya oturamıyor. Bu durumu nasıl çözecekler bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin çadırını kırdılar

Öğrencilerin dün süren eylemlerinde ise okulun güvenlik görevlileri direniş çadırına müdahale etmiş ve çadırlardan birini kırmışlardı. Öğrencilerin sert tepkisi sonrası güvenlik görevlileri geri adım atarak çadırın kurulmasına izin verdi. Eylemlerin 25'inci gününe kadar okul içerisinde herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmayan öğrenciler, bu olayın kampüs içinde güvenlik görevlilerince ilk müdahale olduğunu belirtti.