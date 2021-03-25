Boğaziçi'nde LGBT bayrağı gözaltısı

Boğaziçi öğrencileri Güney Kampüs'ten Kuzey Kampüs'e geçmeye çalışırken LGBT bayrağı taşıdıkları için polisler tarafından ablukaya alındılar.

Boğaziçi Dayanışması'nın paylaştığı bilgiye göre 4 öğrenci LGBT bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Polis, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs önünde gökkuşağı bayrağı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması için bekleyen öğrencilere saldırdı. Öğrenciler, polis tarafından üniversite içine sürüldü. Üniversite kapısına gözaltı araçları getirildi. Toplam gözaltı sayısının 12 olduğu belirtildi.