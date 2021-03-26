Boğaziçi'nde dün gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde ve Bebek çevresinde dün gözaltına alınan 26 kişi bugün çıkarıldıkları Çağlayan Adliyesi'nde serbest bırakıldı.

Arkadaşlarına destek için adliye önünde toplanırken gözaltına alınan 52 öğrenci ise halen gözaltında.

Boğaziçi Dayanışması'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İşkenceyle gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız, özgür ve demokratik üniversite talebimiz ve ülkenin dört bir yanındaki kayyumlara karşı mücadeleyi büyütmek için direnişimize destek veren herkesi YARIN SAAT 13.00'DA KADIKÖY RIHTIM'A ÇAĞIRIYORUZ!" denildi.