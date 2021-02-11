Boğaziçililere tehdit: Dilini koparırız, elini kırarız

Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu TÜGVA'nın üyesi olan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski başbakan Binali Yıldırım ile çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Emre Kayırlı adlı AKP'li, sosyal medya üzerinden Boğaziçi öğrencilerine tehdit savurdu.

Kayırlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her şey bir yana 15 bin kişilik üniversiteyi 3-5 lutiler ve putiler mi temsil ediyor? Haydi gidiyoruz polislerle omuz omuza duracağız, dil uzatanın dilini koparacağız, el kaldıranın elini kıracağız desem kaç kişi benimle gelir? Emir gelirse sayımızı bileyim?” ifadesini kullandı.

Kayırlı aynı zamanda "bihavadis" adlı sitenin de genel yayın yönetmenliğini yapıyor.