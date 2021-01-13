Boğaziçililer aydınlarla buluşuyor

AKP’nin keyfi uygulamalarının son hamlelerinden Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyum Melih Bulu, Boğaziçi öğrencileri başta olmak üzere Türkiye genelinde pek çok üniversite öğrencisinden tepki görmüştü.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyalist Fikir Kulübü Dayanışma Meclisi üyeleri Aydemir Güler, Fatih Yaşlı, Ceyda Karan, Celal Kadri Kınoğlu ve Barış Terkoğlu’nun katılımıyla son günlerdeki direnişi ve protestoları, AKP’nin geçtiğimiz yıllardaki sistematik usulsüzlüklerini ve buna karşı eşitlikten, adaletten yana olanların ne yaptığını ve nasıl güçleneceğini, dayanışmayı nasıl sağlamlaştıracağını konuşacak.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyalist Fikir Kulübü, perşembe akşamı gerçekleşecek olan etkinliği sosyal medya hesabı üzerinden şu şekilde duyurdu:

“Hepimiz için olağanüstü sayılabilecek bir hafta yaşadık. Dayanışmanın önemini bir kez daha hatırladık, bir araya gelip direnmenin yaratıcı yöntemlerini bulduk.

Üniversitemize sahip çıkmamızın ve siyasi iktidara boyun eğmeyişimizin tüm ülkeye umut ışığı olduğunu da biliyoruz. Bunu eylemlerimizin ve dayanışmamızın bir parçası olmuş diğer üniversitelerden arkadaşlarımızdan, "Akademi biat etmez." diyen hocalarımızdan, tencere tavasıyla bize desteğini ileten Hisarüstü sakinlerinden görüyoruz.

Bizler de direnişimizi, yarattığımız etkileri konuşup, tartışmak için; gazeteci, siyasetçi, akademisyen, tiyatrocu aydınlarla bir araya geldiğimiz bir etkinlik düzenliyoruz.

14 Ocak Perşembe 21.30'da gerçekleşecek etkinliğimize katılmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlWv_m6McL6J3ffihnmo-8slvo4CO…